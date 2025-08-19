Защитник на Борусия (Д) се размина с тежка контузия

Десният бек Ян Коуто от Борусия (Дортмунд) е с лека контузия в коляното след грубото нарушение на Келси Овусу от Рот-Вайс Есен в мач от първия кръг на турнира за Купата на Германия по футбол, съобщава агенция ДПА. "Жълто-черните" спечелиха с минималното 1:0.

От Дортмунд се опасяваха, че контузията е сериозна, тъй като футболистът трябваше да бъде изнесен на носилка. Той обаче може да бъде на разположение на треньора Нико Ковач още за срещата от първия кръг на първенство срещу Санкт Паули в събота.

Борусия (Д) се помъчи срещу третодивизионен съперник, но Гираси спаси “жълто-черните” от позор

Овусу се извини на Коуто след края на мача, но деактивира акаунта си в Инстаграм след поредица от гневни съобщения от фенове, някои съдържащи и заплахи. Това обяви отборът от Есен във вторник. Рот-Вайс пък спря опцията за коментари в социалните мрежи заради расистки мнения.

"Случилото се в социалните мрежи прекрачва всякакви граници. Келси Овусу е част от този клуб. Да, в тази ситуация той сгреши, но не трябва да бъде атакуван с език на омразата. Атаките на расистка основа са абсолютно неприемливи", пишат от клуба.

