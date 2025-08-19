Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Защитник на Борусия (Д) се размина с тежка контузия

Защитник на Борусия (Д) се размина с тежка контузия

  • 19 авг 2025 | 21:34
  • 639
  • 0
Защитник на Борусия (Д) се размина с тежка контузия

Десният бек Ян Коуто от Борусия (Дортмунд) е с лека контузия в коляното след грубото нарушение на Келси Овусу от Рот-Вайс Есен в мач от първия кръг на турнира за Купата на Германия по футбол, съобщава агенция ДПА. "Жълто-черните" спечелиха с минималното 1:0.

От Дортмунд се опасяваха, че контузията е сериозна, тъй като футболистът трябваше да бъде изнесен на носилка. Той обаче може да бъде на разположение на треньора Нико Ковач още за срещата от първия кръг на първенство срещу Санкт Паули в събота.

Борусия (Д) се помъчи срещу третодивизионен съперник, но Гираси спаси “жълто-черните” от позор
Борусия (Д) се помъчи срещу третодивизионен съперник, но Гираси спаси “жълто-черните” от позор

Овусу се извини на Коуто след края на мача, но деактивира акаунта си в Инстаграм след поредица от гневни съобщения от фенове, някои съдържащи и заплахи. Това обяви отборът от Есен във вторник. Рот-Вайс пък спря опцията за коментари в социалните мрежи заради расистки мнения.

"Случилото се в социалните мрежи прекрачва всякакви граници. Келси Овусу е част от този клуб. Да, в тази ситуация той сгреши, но не трябва да бъде атакуван с език на омразата. Атаките на расистка основа са абсолютно неприемливи", пишат от клуба.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

  • 19 авг 2025 | 19:53
  • 18554
  • 23
Наполи се ориентира към голмайстора в Белгия за миналия сезон

Наполи се ориентира към голмайстора в Белгия за миналия сезон

  • 19 авг 2025 | 19:42
  • 5347
  • 0
Моуриньо: Предпочитах да играя срещу Ница, отколкото срещу Бенфика

Моуриньо: Предпочитах да играя срещу Ница, отколкото срещу Бенфика

  • 19 авг 2025 | 19:15
  • 2525
  • 0
Челси напредна в преговорите с Манчестър Юнайтед, Гарначо отказал на Байерн

Челси напредна в преговорите с Манчестър Юнайтед, Гарначо отказал на Байерн

  • 19 авг 2025 | 18:48
  • 6346
  • 3
Де Дзерби не иска френски национал в Марсилия след неговия бой със съотборник

Де Дзерби не иска френски национал в Марсилия след неговия бой със съотборник

  • 19 авг 2025 | 18:18
  • 6911
  • 0
Наполи взе защитник от Ла Лига, Реал Мадрид ще прибере около 10 милиона от трансфера

Наполи взе защитник от Ла Лига, Реал Мадрид ще прибере около 10 милиона от трансфера

  • 19 авг 2025 | 17:50
  • 8391
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Реал Мадрид 0:0 Осасуна, дузпа за Реал

Реал Мадрид 0:0 Осасуна, дузпа за Реал

  • 19 авг 2025 | 20:57
  • 5818
  • 56
Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

  • 19 авг 2025 | 21:54
  • 8118
  • 19
Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 69015
  • 566
Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

  • 19 авг 2025 | 19:53
  • 18554
  • 23
ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

  • 19 авг 2025 | 17:23
  • 20696
  • 19
Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

  • 19 авг 2025 | 16:46
  • 11690
  • 0