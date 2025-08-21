Ковач се оплака преди старта на Бундеслигата: Имахме само три седмици подготовка

Защитникът на Борусия Дортмунд Ян Коуто прави бързо възстановяване от контузия на коляното, което той получи в първия кръг на Купата на Германия, каза треньорът Нико Ковач, но все пак не беше ясно дали ще бъде готов навреме за първата им среща в Бундеслигата в събота.

23-годишният национал на Бразлия получи травма след опасно влизане от Келси Оусу в добавеното време на второто полувреме при победата на Борусия Дортмунд с 1:0 над Рот-Вайс Есен, като лекарите на клуба първоначално се опасяваваха, че може да има сериозен проблем.

„Ян изглеждаше добре днес и той дори завърши части от обучението. Кракът му все още е прикован, но изглеждаше впечатляващо добре“, заяви Ковач.

Защитник на Борусия (Д) се размина с тежка контузия

Борусия Дортмунд, който се класира за Шампионската лига, след като завърши четвърти миналия сезон, обаче може да бъде без Джулиан Райърсън, който под въпрос за сблъсъка срещу Санкт Паули.

„Имахме само три седмици подготовка. Нашето желание е да играем добра първа половина на сезона. Никой не знае къде е в началото на лигата. Но нашите амбиции са ясни. Искахме да напреднем в Купата и също така искаме да получим точки срещу Санкт Паули“, каза още Ковач.

Дортмунд, заедно с шампионите на Бундеслигата Байерн Мюнхен, взеха участие в Световното клубно първенство в САЩ през юни.

Снимки: Gettyimages