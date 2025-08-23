Млад талант направи смайващ дебют в Бундеслигата за радост на Унион

Отборът на Унион (Берлин) започна успешно новия сезон в Бундеслигата, след като спечели домакинството си на Щутгарт с 2:1 в мач от първия кръг на германския елит.

Гостите контролираха инициативата през целия двубой и отправиха много повече удари от своя съперник, но си тръгнаха от столицата с поражение. Основна вина за това имаха както вратарят на берлинчани Фредерик Рьонов, така и 20-годишният нападател Илиас Анса, който беше привлечен през лятото от втородивизионния Падерборн. Младежкият национал на Германия ознаменува дебюта си в Бундеслигата с два гола, които осигуриха крайния успех на Унион.

✅ FIRST BUNDESLIGA START

✅ FIRST BUNDESLIGA GOAL

✅ FIRST BUNDESLIGA BRACE



An eventful first 45 minutes on the big stage for Ilyas Ansah, as he puts Union Berlin 2-0 up at the break against Stuttgart.



GAME ON | Watch Bundesliga Highlights All Season | https://t.co/i0K4eUtwwb… pic.twitter.com/st8voROJne — DAZN Football (@DAZNFootball) August 23, 2025

Анса откри резултата в 18-ата минута с мощен шут от голяма дистанция. В добавеното време на първата част младият талант се възползва от центриране на Андрей Илич и с хубаво воле удвои преднината на своя тим. Развитието на срещата обаче не сломи играчите на Щутгарт, които продължиха със своя тотален натиск и след почивката. Това даде резултат чак в 86-ата минута, когато дебютантът Тиаго Томаш намали изоставането им със страхотно воле след асистенция на Крис Фюрих. Този чудесен гол допълнително окрили швабите, които дълбоко в добавеното време съумяха да стигнат до изравнителен гол чрез звездата си Ник Волтемаде, но той не беше признат поради засада.

And that, Unioner, is that. There was drama at the end as the guests had one ruled out, but we won't remember that for long. What a day, what a start. What a win. Eisern! #FCUVfB | #fcunion pic.twitter.com/Cwha97V1hm — 1. FC Union Berlin (English) (@fcunion_en) August 23, 2025

Следващата седмица Унион има тежка визита на Борусия (Дортмунд), а Щутгарт ще бъде домакин на Борусия (Мьонхенгладбах).