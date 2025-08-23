Популярни
Млад талант направи смайващ дебют в Бундеслигата за радост на Унион

  23 авг 2025
Отборът на Унион (Берлин) започна успешно новия сезон в Бундеслигата, след като спечели домакинството си на Щутгарт с 2:1 в мач от първия кръг на германския елит.

Гостите контролираха инициативата през целия двубой и отправиха много повече удари от своя съперник, но си тръгнаха от столицата с поражение. Основна вина за това имаха както вратарят на берлинчани Фредерик Рьонов, така и 20-годишният нападател Илиас Анса, който беше привлечен през лятото от втородивизионния Падерборн. Младежкият национал на Германия ознаменува дебюта си в Бундеслигата с два гола, които осигуриха крайния успех на Унион.

Анса откри резултата в 18-ата минута с мощен шут от голяма дистанция. В добавеното време на първата част младият талант се възползва от центриране на Андрей Илич и с хубаво воле удвои преднината на своя тим. Развитието на срещата обаче не сломи играчите на Щутгарт, които продължиха със своя тотален натиск и след почивката. Това даде резултат чак в 86-ата минута, когато дебютантът Тиаго Томаш намали изоставането им със страхотно воле след асистенция на Крис Фюрих. Този чудесен гол допълнително окрили швабите, които дълбоко в добавеното време съумяха да стигнат до изравнителен гол чрез звездата си Ник Волтемаде, но той не беше признат поради засада.

Следващата седмица Унион има тежка визита на Борусия (Дортмунд), а Щутгарт ще бъде домакин на Борусия (Мьонхенгладбах).

