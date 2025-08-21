Щутгарт няма да може да разчита на последното си попълнение за старта на сезона

Щутгарт ще бъде без последното си ново попълнение Лоренц Асиньон в първия кръг на Бундеслигата срещу Унион Берлин в събота, тъй като той има да изтърпява наказание за натрупани картони в бившия си отбор Рен, предаде ДПА.

Треньорът на Щутгарт Себастиан Хьонес заяви в четвъртък, че санкциите във френската Лига 1 са валидни и за Бундеслигата. Той е бил изненадан от това, но е факт. "Проверихме", каза треньорът. Наказанието на Асиньон дойде заради жълт картон в последния кръг в мача срещу Олимпик Марсилия. Той премина в германския отбор срещу сума от 13 милиона евро. Неговото място в състава за мача в събота ще бъде заето от Йоша Вангоман, който трябваше да бъде продаден през лятото, но е направил много добра предсезонна подготовка, смята Себастиан Хьонес.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages