Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Четири бонуса бяха раздадени на UFC Шанхай

Четири бонуса бяха раздадени на UFC Шанхай

  • 23 авг 2025 | 17:56
  • 171
  • 0

Джони Уокър получи бонус за сензационната победа срещу непобедения в 12 поредни двубоя до този момент Джан Мингянг в главния двубой на UFC Шанхай. Бразилецът стигна до успеха с технически нокаут във втория рунд.

Джони Уокър с важен успех в Шанхай
Джони Уокър с важен успех в Шанхай

Чарлз Джонсън и Уран Сатибалдиев също прибраха допълнителни пари за своите победи на събитието. Джонсън нокаутира Лоне'ер Кавана във втория рунд, докато Сатибалдиев откри картата със събмишън тип „Езекиел“ още в първия рунд срещу Дияр Нургожай.

Кайл Докос беше един от четиримата бойци, които спечелиха допълнителни 50 000 долара на събитието UFC Шанхай. Докос нокаутира Мишел Перейра за 43 секунди, за да си заслужи бонус за „Представяне на вечерта“ на галавечерта в Шанхай в събота сутринта.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Втора поредна победа за Сумудаерджи в UFC

Втора поредна победа за Сумудаерджи в UFC

  • 23 авг 2025 | 14:02
  • 610
  • 0
UFC Шанхай: Тайлаке Нуеражи нокаутира Кийфър Кросби с непозволен удар

UFC Шанхай: Тайлаке Нуеражи нокаутира Кийфър Кросби с непозволен удар

  • 23 авг 2025 | 13:47
  • 625
  • 0
Кристиян Миленков е първият полуфиналист за България на Световното по борба в Самоков

Кристиян Миленков е първият полуфиналист за България на Световното по борба в Самоков

  • 23 авг 2025 | 13:41
  • 553
  • 0
UFC Шанхай завърши с разочарование за местните фенове

UFC Шанхай завърши с разочарование за местните фенове

  • 23 авг 2025 | 13:30
  • 2730
  • 0
Сергей Стоев ще се бори на репешажите на Световното за младежи и девойки до 20 години

Сергей Стоев ще се бори на репешажите на Световното за младежи и девойки до 20 години

  • 22 авг 2025 | 18:47
  • 1591
  • 1
Fight IQ: Два поредни майсторски нокаута на UFC 319

Fight IQ: Два поредни майсторски нокаута на UFC 319

  • 22 авг 2025 | 17:43
  • 3150
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: ЦСКА се нуждае от гладни футболисти с характер

Душан Керкез: ЦСКА се нуждае от гладни футболисти с характер

  • 23 авг 2025 | 14:44
  • 12538
  • 79
Илия Груев титуляр срещу Арсенал

Илия Груев титуляр срещу Арсенал

  • 23 авг 2025 | 18:28
  • 492
  • 0
11-те на Монтана и Септември (София)

11-те на Монтана и Септември (София)

  • 23 авг 2025 | 17:55
  • 1236
  • 3
ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

  • 23 авг 2025 | 14:21
  • 24345
  • 21
Ман Сити отново се сблъска болезнено в Тотнъм, "шпорите" с нов забележителен триумф на "Етихад"

Ман Сити отново се сблъска болезнено в Тотнъм, "шпорите" с нов забележителен триумф на "Етихад"

  • 23 авг 2025 | 16:31
  • 26172
  • 98
Втора лига на живо: два бързи гола на Пирин, Фратрия води на "шоколадите"

Втора лига на живо: два бързи гола на Пирин, Фратрия води на "шоколадите"

  • 23 авг 2025 | 18:00
  • 7433
  • 2