Четири бонуса бяха раздадени на UFC Шанхай

Джони Уокър получи бонус за сензационната победа срещу непобедения в 12 поредни двубоя до този момент Джан Мингянг в главния двубой на UFC Шанхай. Бразилецът стигна до успеха с технически нокаут във втория рунд.

Чарлз Джонсън и Уран Сатибалдиев също прибраха допълнителни пари за своите победи на събитието. Джонсън нокаутира Лоне'ер Кавана във втория рунд, докато Сатибалдиев откри картата със събмишън тип „Езекиел“ още в първия рунд срещу Дияр Нургожай.

Кайл Докос беше един от четиримата бойци, които спечелиха допълнителни 50 000 долара на събитието UFC Шанхай. Докос нокаутира Мишел Перейра за 43 секунди, за да си заслужи бонус за „Представяне на вечерта“ на галавечерта в Шанхай в събота сутринта.