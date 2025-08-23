Популярни
Йоана Георгиева завърши на 7-о място във Финал Б на 500 метра едноместен каяк на СП

  • 23 авг 2025 | 15:48
  • 355
  • 0
Йоана Георгиева завърши на 7-о място във Финал Б на 500 метра едноместен каяк на СП

Участничката на Олимпийските игри в Париж 2024 Йоана Георгиева се нареди на седма позиция във Финал Б на 500 метра едноместен каяк на Световното първенство по кану-каяк за мъже и жени в Милано (Италия).

Георгиева записа резултат от 1:55.36 минути, изоставайки на 2.06 секунди от победителката от Швеция Юлия Лагерстам (1:53.30).

Малко по-рано днес Георгиева в двойка с Памела Иванова завършиха на осмо място в първия полуфинал на двуместен каяк 500 метра (1:49.41) и отпаднаха.

Радостина Ангелова също приключи участието си на 200 метра едноместно кану, след като финишира седма за 50.46 секунди в третия полуфинал в дисциплината.

На 500 метра двуместен каяк при мъжете Теодор Асенов и Даниел Караколев постигнаха време 1:36.43 минути в първия полуфинал, което им отреди последното, девето място и участие във Финал С в неделя.

Мирослав Кирчев се класира трети във Финал С на 1000 метра едноместен каяк с резултат 3:36.61 минути.

