Доминиканската република с лесен старт срещу Колумбия на Световното в Тайланд

Волейболистките от националния отбор на Доминиканската република започнаха с лесна победа на Световното първенство в Тайланд. Воденият от Маркос Квиек тим надигра категорично Колумбия с 3:0 (25:15, 25:18, 25:13) в първия си мач от Група F на турнира, игран този следобед в Чианг Май.

Във вторите си срещи от групата доминиканките ще играят срещу Мексико, а Колумбия със силния тим на Китай. Двубоите са в понеделник (25 август) от 12,00 и 15,30 часа българско време.

Най-полезна за Доминиканската република стана капитанката Брайелин Мартинес с 20 точки (3 блока), а Гайла Гонсалес реализира още 17 точки (2 блока и 4 аса) за победата.

За Колумбия единствената с двуцифров актив беше Ана Карина Олая с 11 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com