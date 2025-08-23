Прамак ще избере съотборника на Разгатлиоглу следващата седмица

Популярни
  • 23 авг 2025 | 14:44
Мениджърът на отбора на Прамак Ямаха Джино Борсой разкри пред официалния канал на MotoGP, че решението за това кой ще партнира на Топрак Разгатлиоглу догодина ще бъде взето в рамките на следващите няколко дни.

В момента пилот на сателитния екип на Ямаха са Мигел Оливейра и Джак Милър, но е ясно, че поне един от тях двамата ще загуби мястото си заради идването на Разгатлиоглу. Принципно Оливейра има договор и за сезон 2026, но представянето на португалеца от началото на сезона е повече от разочароващо, така че е напълно възможно той да загуби позицията си.

В същото време Милър няма валиден контракт, но пък австралиецът редовно е вторият най-бърз пилот на Ямаха след Фабио Куартараро. Преди началото на уикенда за Гран При на Унгария Милър говори пред медиите и призова Ямаха час по-скоро да му каже дали ще остане в Прамак, или не. А сега Борсой потвърди, че това решение ще се вземе в рамките на следващите дни или най-много седмица.

Джак Милър: Бях повече от търпелив с Ямаха
„Както можете да си представите, не е лесно. Имахме няколко срещи. Ние сме в трудна ситуация, защото трябва да разберем кое ще е добре за проекта, но трябва да мислим и за бъдещето.

„Затова ни трябват още няколко дни, за да финализираме всичко. Крайният срок беше преди месец, но ние го избутахме назад, защото решението е трудно. Но по мое мнение, ние ще знаем кой ще е пилотът в следващите дни“, каза Борсой.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP
