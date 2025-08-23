Прамак ще избере съотборника на Разгатлиоглу следващата седмица

Мениджърът на отбора на Прамак Ямаха Джино Борсой разкри пред официалния канал на MotoGP, че решението за това кой ще партнира на Топрак Разгатлиоглу догодина ще бъде взето в рамките на следващите няколко дни.
В момента пилот на сателитния екип на Ямаха са Мигел Оливейра и Джак Милър, но е ясно, че поне един от тях двамата ще загуби мястото си заради идването на Разгатлиоглу. Принципно Оливейра има договор и за сезон 2026, но представянето на португалеца от началото на сезона е повече от разочароващо, така че е напълно възможно той да загуби позицията си.
В същото време Милър няма валиден контракт, но пък австралиецът редовно е вторият най-бърз пилот на Ямаха след Фабио Куартараро. Преди началото на уикенда за Гран При на Унгария Милър говори пред медиите и призова Ямаха час по-скоро да му каже дали ще остане в Прамак, или не. А сега Борсой потвърди, че това решение ще се вземе в рамките на следващите дни или най-много седмица.
„Както можете да си представите, не е лесно. Имахме няколко срещи. Ние сме в трудна ситуация, защото трябва да разберем кое ще е добре за проекта, но трябва да мислим и за бъдещето.
„Затова ни трябват още няколко дни, за да финализираме всичко. Крайният срок беше преди месец, но ние го избутахме назад, защото решението е трудно. Но по мое мнение, ние ще знаем кой ще е пилотът в следващите дни“, каза Борсой.
