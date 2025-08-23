ЦСКА си спомни за знаменитата победа на "Анфийлд"

На днешния ден се навършват 20 години от знаменитата победа на ЦСКА над Ливърпул. На 23 август 2005 година “червените” побеждават тогавашния шампион на Европа с 1:0 на “Анфийлд”, а в герой се превръща Валентин Илиев. По този повод ЦСКА пусна специален пост в социалните мрежи.

Ето какво пишат от клуба:

Преди 20 години ЦСКА постигa една от най-великите си победи!

На 23 август 2005 „армейците“ шокираха Европа, след като Валентин Илиев с феноменален гол донесе историческото 1:0 над шампиона на Европа Ливърпул на митичния „Анфийлд“.

Две десетилетия по-късно този миг остава символ на духа и величието на ЦСКА, вдъхновяващ поколения червени сърца!