ЦСКА си спомни за знаменитата победа на "Анфийлд"

  • 23 авг 2025 | 13:23
  • 322
  • 2

На днешния ден се навършват 20 години от знаменитата победа на ЦСКА над Ливърпул. На 23 август 2005 година “червените” побеждават тогавашния шампион на Европа с 1:0 на “Анфийлд”, а в герой се превръща Валентин Илиев. По този повод ЦСКА пусна специален пост в социалните мрежи.

Ето какво пишат от клуба:

Преди 20 години ЦСКА постигa една от най-великите си победи!

На 23 август 2005 „армейците“ шокираха Европа, след като Валентин Илиев с феноменален гол донесе историческото 1:0 над шампиона на Европа Ливърпул на митичния „Анфийлд“.

Две десетилетия по-късно този миг остава символ на духа и величието на ЦСКА, вдъхновяващ поколения червени сърца!

