  2. ЦСКА
ЦСКА картотекира двама нови за ЦСКА 1948

  • 23 авг 2025 | 12:40
  • 1062
  • 5

ЦСКА картотекира две от последните си три нови попълнения и те ще могат да вземат участие срещу ЦСКА 1948 от шестия кръг на efbet Лига.

Наставникът Душан Керкез ще има на разположение аржентинския нападател Леандро Годой-Кошмара и португалския халф Бруно Жордао.

Двубоят е от 20:15 часа в неделя и ще се играе на националния стадион “Васил Левски”.

За разлика от тях без картотека е Мохамед Брахими. Последното ново попълнение бе представен от “червените” вчера. Очаква се той да е на линия за следващия шампионатен сблъсък, който е гостуване на Славия.

