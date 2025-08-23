Мареска: Отговорихме добре

Мениджърът на Челси Енцо Мареска говори след разгрома на неговия отбор с 5:1 в гостуването на Уест Хам в откриващата среща от 2-рия кръг на английската Премиър лийг.
“Наистина съм доволен и впечатлен, особено като се има предвид, че не започнахме добре. Коул Палмър се контузи, допусна гол в шестата минута, но ние отговорихме добре с пресирането си”, каза Мареска.
Челси се развихри и унижи Уест Хам
Специалистът върна “сините” в Шампионската лига, където те играха за последно през сезон 2022/2023, както и завоюва два трофея - Лигата на конференциите и Световното клубно първенство. Сега предстои отборът му да затвърди и надгради постигнатото през последната кампания.
“Можеше да се види колко уверено отборът се придържаше към игровия план както с топката, така и без нея. Играчите продължиха в същия дух и аз съм много доволен от това”, каза още Мареска.