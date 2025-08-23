Мареска: Отговорихме добре

Мениджърът на Челси Енцо Мареска говори след разгрома на неговия отбор с 5:1 в гостуването на Уест Хам в откриващата среща от 2-рия кръг на английската Премиър лийг.

Under Potter, it was “James FC”

Under Pochettino, it was “Palmer FC”

Under Maresca, it’s “Chelsea FC”



We won today without James AND Palmer in the starting XI, Enzo Maresca has built a proper team that doesn’t rely on individualism👏🏼 pic.twitter.com/oxaWYsheoI — Vᴅʏᴋ (@VdykCFC) August 22, 2025

“Наистина съм доволен и впечатлен, особено като се има предвид, че не започнахме добре. Коул Палмър се контузи, допусна гол в шестата минута, но ние отговорихме добре с пресирането си”, каза Мареска.

Специалистът върна “сините” в Шампионската лига, където те играха за последно през сезон 2022/2023, както и завоюва два трофея - Лигата на конференциите и Световното клубно първенство. Сега предстои отборът му да затвърди и надгради постигнатото през последната кампания.

No club has scored 5+ in more Premier League away games (3) than Chelsea since Enzo Maresca joined them. 🔥 pic.twitter.com/XTj8Uc767E — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 22, 2025

“Можеше да се види колко уверено отборът се придържаше към игровия план както с топката, така и без нея. Играчите продължиха в същия дух и аз съм много доволен от това”, каза още Мареска.