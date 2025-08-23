Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Мареска: Отговорихме добре

Мареска: Отговорихме добре

  • 23 авг 2025 | 05:35
  • 271
  • 0

Мениджърът на Челси Енцо Мареска говори след разгрома на неговия отбор с 5:1 в гостуването на Уест Хам в откриващата среща от 2-рия кръг на английската Премиър лийг.

“Наистина съм доволен и впечатлен, особено като се има предвид, че не започнахме добре. Коул Палмър се контузи, допусна гол в шестата минута, но ние отговорихме добре с пресирането си”, каза Мареска.

Челси се развихри и унижи Уест Хам
Челси се развихри и унижи Уест Хам

Специалистът върна “сините” в Шампионската лига, където те играха за последно през сезон 2022/2023, както и завоюва два трофея - Лигата на конференциите и Световното клубно първенство. Сега предстои отборът му да затвърди и надгради постигнатото през последната кампания.

“Можеше да се види колко уверено отборът се придържаше към игровия план както с топката, така и без нея. Играчите продължиха в същия дух и аз съм много доволен от това”, каза още Мареска.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Жестоко наказание в румънския футбол, което обаче не е прецедент!

Жестоко наказание в румънския футбол, което обаче не е прецедент!

  • 23 авг 2025 | 00:52
  • 1501
  • 2
Бетис с първа победа

Бетис с първа победа

  • 23 авг 2025 | 00:38
  • 1014
  • 0
Освободиха над сто футболни хулигани в Чили

Освободиха над сто футболни хулигани в Чили

  • 23 авг 2025 | 00:28
  • 733
  • 0
Челси се развихри и унижи Уест Хам

Челси се развихри и унижи Уест Хам

  • 22 авг 2025 | 23:56
  • 14736
  • 18
Жребият за Мондиал 2026 ще бъде изтеглен през декември

Жребият за Мондиал 2026 ще бъде изтеглен през декември

  • 22 авг 2025 | 23:50
  • 4586
  • 29
ПСЖ взе първото си домакинство за сезона, но отново постави много въпросителни

ПСЖ взе първото си домакинство за сезона, но отново постави много въпросителни

  • 22 авг 2025 | 23:43
  • 8903
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола

Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола

  • 22 авг 2025 | 22:25
  • 16484
  • 37
Байерн започна по шампионски, Кейн, Олисе и Диас разпердушиниха РБ Лайпциг

Байерн започна по шампионски, Кейн, Олисе и Диас разпердушиниха РБ Лайпциг

  • 22 авг 2025 | 23:29
  • 16250
  • 58
Жребият за Мондиал 2026 ще бъде изтеглен през декември

Жребият за Мондиал 2026 ще бъде изтеглен през декември

  • 22 авг 2025 | 23:50
  • 4586
  • 29
Стилияна Николова е световна вицешампионка!

Стилияна Николова е световна вицешампионка!

  • 23 авг 2025 | 01:31
  • 4360
  • 5
Челси се развихри и унижи Уест Хам

Челси се развихри и унижи Уест Хам

  • 22 авг 2025 | 23:56
  • 14736
  • 18
ПСЖ взе първото си домакинство за сезона, но отново постави много въпросителни

ПСЖ взе първото си домакинство за сезона, но отново постави много въпросителни

  • 22 авг 2025 | 23:43
  • 8903
  • 8