  Спрягат титуляр на ЦСКА за трансфер в английски клуб

Спрягат титуляр на ЦСКА за трансфер в английски клуб

  • 20 авг 2025 | 14:26
  • 1417
  • 0

Защитникът на ЦСКА Адриан Лапеня е трансферна цел на Шефийлд Юнайтед, твърди изданието “sportsboom”. Според информацията тимът от Чемпиншип се представя много слабо в отбрана, което се изтъква като основна причина за лошия старт на сезона.

“Шефилд Юнайтед обмисля потенциална сделка за испанския централен защитник Адриан Лапеня от ЦСКА София, за да подсили защитата си. Лапеня, с опит в испанския и българския футбол, може да бъде ценно попълнение за „Остриета“. Рубен Селес е под натиск да подобри резултатите си след лошия старт на сезона. Шефилд Юнайтед следи ситуацията на Адриан Лапена в ЦСКА София след катастрофалния им старт на новия сезон.

Загубата от Суонзи Сити миналия уикенд беше третата им поредна, откакто подновиха официалните срещи след поражението на финала в плейофите миналата година”, се казва още в информацията.

