ПСЖ с първо домакинство този сезон

Отборите на Пари Сен Жермен и Анже излизат в среща от втория кръг на френската Лига 1. Срещата е в днешния 22-ри август (петък) и стартира в 21:45 часа българско време.

И двата отбора стартираха успешно сезона миналата седмица, което им позволи да се настанят в горната половина на класиранет.

Парижани стигнаха до минимален успех срещу Нант, а няколко дни по-рано триумфираха и в турнира за Суперкупата на Европа след драматична победа с дузпи срещу английския Тотнъм. Това в известен смисъл оправи горчивия вкус на възпитаниците на Луис Енрике, които загубиха преди малко повече от месец финала на Световното клубно първенство срещу Челси. Анже от своя страна стартира с победа срещу новака Париж ФК.

Парижани изглеждат като абсолютен фаворит към момента, тъй като те имат 18 поредни победи срещу този съперник. За последно Анже постигнаха нещо различно срещу хегемона на френския футбол през 2015 г., когато в шампионатен мач съперниците стигнаха до нулево равенство.