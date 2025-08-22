Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. ПСЖ ще е без Кварацхелия тази вечер, Донарума очаквано отново не е в групата

ПСЖ ще е без Кварацхелия тази вечер, Донарума очаквано отново не е в групата

  • 22 авг 2025 | 14:31
  • 194
  • 0
ПСЖ ще е без Кварацхелия тази вечер, Донарума очаквано отново не е в групата

Хвича Кварацхелия отсъства от групата на Пари Сен Жермен, който ще играе с Анже на "Парк де Пренс" в откриващия мач от втория кръг на Лига 1, както и Джанлуиджи Донарума, който чака трансфер в нов отбор.

Грузинският национал е усетил мускулно неудобство, което накара щаба да го запази в тази среща.

Тимът на ПСЖ все още не е влязъл в добра форма, след като поднови тренировки на 6 август, но може да разчита на звездите си Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Маркиньос и Дезире Дуе.

Донарума тренира в четвъртък с първия отбор, но не е в групата за мача, както и в първите два официални двубои за сезона. Преговорите за подновяването на договора му година преди края му се провалиха и клубът привлече Люка Шевалие за номер 1. Очаква се италианският национал да напусне отбора.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бивш германски национал иска да възобнови кариерата си в Гърция или Кипър

Бивш германски национал иска да възобнови кариерата си в Гърция или Кипър

  • 22 авг 2025 | 13:33
  • 589
  • 0
Манчестър Юнайтед се приближава до нов вратар

Манчестър Юнайтед се приближава до нов вратар

  • 22 авг 2025 | 13:32
  • 1570
  • 0
Французин пристигна в Милано за трансфера си в Интер

Французин пристигна в Милано за трансфера си в Интер

  • 22 авг 2025 | 13:20
  • 600
  • 0
Рубен Диаш преподписа с Манчестър Сити

Рубен Диаш преподписа с Манчестър Сити

  • 22 авг 2025 | 12:56
  • 581
  • 0
Хойлунд е фаворитът на Наполи за заместник на Лукаку

Хойлунд е фаворитът на Наполи за заместник на Лукаку

  • 22 авг 2025 | 12:50
  • 2892
  • 2
Еди Хау: Исак няма да играе срещу Ливърпул, останалите ще го приемат обратно

Еди Хау: Исак няма да играе срещу Ливърпул, останалите ще го приемат обратно

  • 22 авг 2025 | 12:32
  • 1989
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:23
  • 12398
  • 29
Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 21398
  • 77
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 4172
  • 4
Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 11:49
  • 8916
  • 14
Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

  • 22 авг 2025 | 11:56
  • 5319
  • 7
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 11212
  • 4