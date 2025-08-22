ПСЖ ще е без Кварацхелия тази вечер, Донарума очаквано отново не е в групата

Хвича Кварацхелия отсъства от групата на Пари Сен Жермен, който ще играе с Анже на "Парк де Пренс" в откриващия мач от втория кръг на Лига 1, както и Джанлуиджи Донарума, който чака трансфер в нов отбор.

Грузинският национал е усетил мускулно неудобство, което накара щаба да го запази в тази среща.

Тимът на ПСЖ все още не е влязъл в добра форма, след като поднови тренировки на 6 август, но може да разчита на звездите си Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Маркиньос и Дезире Дуе.

Донарума тренира в четвъртък с първия отбор, но не е в групата за мача, както и в първите два официални двубои за сезона. Преговорите за подновяването на договора му година преди края му се провалиха и клубът привлече Люка Шевалие за номер 1. Очаква се италианският национал да напусне отбора.

📋 The Parisian squad for the first match of the season at the Parc! ⚔️🔴🔵#PSGSCO | @matchain_io pic.twitter.com/2xtXIVDXu6 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 22, 2025