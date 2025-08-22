Симеоне: Атлетико трябва да направи преоткриване, върша го от 14 години

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне обеща да продължи да преоткрива както себе си, така и отбора си и да се стреми да донесе нови успехи на клуба.

Атлетико направи солидна селекция с инвестиции за близо 175 млн. евро в състава си това лято, но отборът загуби с 1:2 от Еспаньол в първия си мач от Ла Лига миналия уикенд. Логично аржентинският треньор се върна към този фалстарт.

„Няма да обяснявам смени от миналата седмица, но може би хората не са забелязали, че Сьорлот е тренирал само един ден, че Баена е бил контузен от мача с Нюкасъл... Освен тези неща, които не мога да обясня всеки ден, промените имаха цел, те създадоха ситуация, която почти завърши с гол. Загубихме незаслужено, точно както ще спечелим някои мачове, без да го заслужаваме“, започна Симеоне.

На въпроса какво трябва да промени клубът, старши треньорът каза на пресконференция: "Не знам дали думата е "промяна“. Бих казал "преоткриване“. Това е, което правя от 14 години.“

Атлетико, който завърши трети миналия сезон, приема новака Елче. "Знаем характеристиките на Елче, как работи треньорът им. Те се справиха много добре във втора дивизия със себераздаване и добра игра. Очаквам интензивен мач от двете страни. Те играят офанзивно и с качество, което ще ни наложи да дадем максимума от себе си“. Ще се стремим да използваме слабите страни на съперника", коментира наставникът на Атлети.

„След толкова дълго време, да имам безусловната подкрепа на хората ми дава още по-голяма отговорност от тази, която вече имам. Знам, че сме в важен момент, с много промени в състава: седем през този сезон, шест през миналия. Това е важен процес на растеж, с добри футболисти, които се нуждаят от време, но се надявам това време да бъде възможно най-кратко. Хората да се идентифицират с това, което виждат на терена", каза още Симеоне.

