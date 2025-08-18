Популярни
Еспаньол нанесе историческо поражение на Атлетико в ерата "Симеоне"

  • 18 авг 2025 | 00:48
  • 1185
  • 2

Отборът на Еспаньол победи тима на Атлетико Мадрид с 2:1 в среща от 1-вия кръг на испанската Ла Лига.

"Дюшекчиите" откриха резултата в 37-ата минута, като мачът вървеше към победа за тях, но мадридчани се пропукаха в заключителната половина на второто полувуреме. Първо, в 73-тата минута Мигел Рубио възстанови равенството, а малко преди края на редовното време в 84-ата минута Пере Мия осъществи пълния обрат.

Поражението в известен смисъл бе историческо за столичния гранд, който до този момент никога не бе губил в първия си мач в Ла Лига за сезон под ръководството на Диего Симеоне. За последно мадридчани загубиха в първия кръг на шампионата през 2009 г., когато катастрофираха с 0:3 от Малага. Последно пък Атлетико допусна обрат в дебютната си среща за кампанията още по-рано. Това стана през 2007 г., когато "дюшекчиите" се сринаха в градското дерби срещу Реал Мадрид и допуснаха загуба с 1:2.

Симеоне и компания със загубата пропуснаха и възможността да изравнят рекорда на Реал Мадрид, който на два пъти в историята си е имал 16 поредни сезона, започнати без загуба. "Кралете" дори могат да увеличат серията си, ако в утрешния 19-и август (вторник) не допуснат поражение на "Сантиаго Бернабеу" от Осасуна.

