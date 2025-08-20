Сьорлот мисли за раздяла с Атлетико Мадрид

Нападателят на Атлетико Мадрид Александър Сьорлот обмисля да напусне клуба преди затварянето на трансферния прозорец. Норвежецът е недоволен от статута си на резерва и не иска да прекара още един сезон на скамейката. Заради това и той вече гледа към изхода, твърди "Мундо Депортиво".

Сьорлот не скри недоволството си, след като остана последна опция за смяна в атаката на Атлетико Мадрид при гостуването на Еспаньол. В него Диего Симеоне избра да пусне в игра Антоан Гризман и новото попълнение Джакомо Распадори, вместо Сьорлот, въпреки че норвежецът отбеляза 24 гола през миналия сезон, много от които след влизаше от резервната скамейка. Това решение на Чоло не се хареса на норвежеца, който не разбра защо е последен избор в атаката.

Според някои информации, разочарованият играч е поискал да напусне клуба. От Атлетико обаче отричат подобни твърдения. От там са категорични, че Сьорлот е важна част от дългосрочните планове и е незаменим за предстоящия натоварен сезон. "Дюшекчиите" потвърждават, че не е обявена цена за Сьорлот и се позовават на откупната клауза, която е „стотици милиони евро“. Клубът плати 32 милиона евро (плюс бонуси) на Виляреал за играча преди година. Ако ситуацията се влоши, Атлетико ще иска да си върне инвестицията, но на този етап не предвижда раздяла с нападателя си само след един мач. Според мадридчани е несериозно играч, за когото е платена голяма сума преди година, да напусне клуба две седмици преди края на трансферния прозорец.

Журналистът Хосе Игнасио Фернандес от ABC твърди, че Сьорлот е поискал да напусне Атлетико, защото не иска да бъде резерва. Това се припокрива с информацията на Матео Морето, според когото Наполи следи отблизо ситуацията и е готов да отправи оферта.

Въпреки че е възможно да се стигне до раздяла, Атлетико не възнамерява да улеснява напускането на Сьорлот. В клуба разбират недоволството на играча от ситуацията, но са категорични, че е нормално футболистите да се ядосват, ако играят само 20 минути. Според тях обаче е пресилено да се говори за трансфер само след един изигран мач.

Сьорлот обаче е недоволен от положението, в което се намира. Той смята, че силният му финал на миналия сезон, с осем гола в последните девет мача, му е гарантирал по-важна роля в отбора. Първият удар за него бе на Световното клубно първенство, където не бе титуляр в първия мач срещу ПСЖ. Той започна като титуляр срещу Сиатъл Саундърс и Ботафого, но пък представянето му бе незадоволително. Пропуснатите положения на турнира не са му помогнали да затвърди позицията си в отбора. Привличането на Алекс Баена, когото Симеоне вижда като идеален партньор на Хулиан Алварес, е затворило вратите към титулярно място за Сьорлот в началото на сезона.

Въпреки че миналия сезон норвежецът е разговарял със Симеоне и е заявил, че разбра ролята си, изглежда, че обстоятелствата са се променили. Норвежецът бе заявил, че е уморен да сменя клубовете си постоянно и иска да се установи в Атлетико. Само година по-късно обаче нещата се обръщат. Сьорлот не е известен с търпението си и никога не е оставал в един клуб повече от два сезона. През последните 12 години той е играл в 12 различни отбора от осем държави. Той никога не се е колебаел да смени клуба си, ако не се чувства добре. Сега, в сезон, в края на който предстои Световно първенство, той смята, че не може да прекара цялата кампания на резервната скамейка.

