  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Традиционният рали крос край село Баховица и тази година ще събере състезатели и зрители от цяла България

  • 22 авг 2025 | 18:01
  • 584
  • 0
Традиционният рали крос край ловешкото село Баховица и тази година ще събере състезатели и зрители от цяла България на 23 и 24 август. Това е 37-ото издание на състезанието и е първият кръг от шампионата на България по рали крос.

Организатор е Автомобилен спортен клуб „Флат-Аут“, със съдействието на Община Ловеч и Автомобилната федерация на България.

Трасето е с дължина около 1100 метра край стадиона в Баховица. Ще участват автомобилисти от четири клуба от цялата страна. Пилотите ще се състезават в четири дивизии - автомобили (4х4) с турбо, с предно предаване до 1600 кубика, със задно предаване до 2000 кубика и с предно предаване до 2000 кубика. По традиция ще има и надпревара за купа "Лада".

"Утре (23 август) са свободната и официалната тренировка, както и първият квалификационен манш. В неделя ще са останалите турове, полуфиналите и финалите", каза пред БТА организаторът на надпреварата Ивелин Йончев.

Той припомни, че първото състезание по рали крос в България е проведено на трасето край село Баховица.

