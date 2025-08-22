Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Йоана Георгиева се класира за финал Б на Световното по кану-каяк

  • 22 авг 2025 | 16:17
  • 253
  • 0
Участничката на Олимпийските игри в Париж 2024 Йоана Георгиева се класира за финал Б на едноместен каяк 500 метра на Световното първенство по кану-каяк за мъже и жени в Милано (Италия).

Българката финишира шеста в първа полуфинална серия с 1:55.70 минути и ще се бори за разпределение на местата от 9-о до 18-о.

На едноместен каяк 1000 метра Мирослав Кирчев ще участва на финал С, след като остана последен във втора полуфинална серия с 3:42.39 минути.

Други двама българи пък участваха на финал Б в своите дисциплини. На едноместно кану 200 метра Преслав Георгиев зае осма позиция с 42.17 секунди и се нареди 17-и в крайното подреждането. На едноместен каяк 200 метра Теодор Асенов е пети във финал Б с 36.31 секунди и завършва 14-и.

Световното първенство по кану-каяк в Милано продължава до 24 август.

