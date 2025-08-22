Недялко Москов: Вторите отбори са непредвидими

В неделя, едноименния тим на Несебър играе в Пловдив с втория отбор на местния Локомотив. Срещата от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

„След хубавата победа в последни ни мач, отиваме в Пловдив за втора поредна. Още сме далече от оптималната ни форма. Сигурен съм, че след няколко мача ще сме на нужното ниво. Потенциалът ни е на лице. Предстои ни тежък мач. Винаги ни е трудно срещу Локомотив II (Пловдив). Вторите отбори са непредвидими. Последните им резултати го потвърждават – победиха с категоричен резултат в Съединение, а в следващия кръг допуснаха загуба вкъщи. Положителното е, че ще играем с тях на хубав терен. Това е важно за нашия отбор, защото винаги се стреми да играе футбол“, коментира пред Sportal.bg Недялко Москов, президент на Несебър.

Снимка: ofcnesebar.com