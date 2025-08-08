Популярни
»

Гледай на живо

Душан Керкез за напрежението в ЦСКА и домакинството на Черно море
  1. Sportal.bg
  2. Несебър
  3. Недялко Москов: Всичко е точно

Недялко Москов: Всичко е точно

  • 8 авг 2025 | 09:31
  • 306
  • 0

Едноименният тим на Несебър се завърна в Югоизточната Трета лига и очакванията са отново да е сред фаворитите за първото място.

Недялко Москов, президент на клуба коментира пред Sportal.bg готовността на отбора за първенството.

„При нас всичко е точно. Направихме добра подготовка. Комплектовахме състава. Готови сме за новия сезон. Започваме го като гост на традиционно неудобен за нас противник. Срещу ФК Димитровград винаги ни е трудно. Трябва обаче да се справим. На всеки стадион в Трета лига играем за победа“.

Снимка: ОФК Несебър – фейсбук

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

  • 8 авг 2025 | 08:00
  • 4742
  • 3
Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

  • 8 авг 2025 | 07:30
  • 2906
  • 15
Треньорът на Кауно Жалгирис: Българите провокираха съдията и той се поддаде

Треньорът на Кауно Жалгирис: Българите провокираха съдията и той се поддаде

  • 8 авг 2025 | 03:14
  • 11330
  • 6
Ръководството на Спартак (Варна) дава пресконференция днес

Ръководството на Спартак (Варна) дава пресконференция днес

  • 8 авг 2025 | 01:11
  • 1466
  • 2
Червен картон обърка плановете на Партизан

Червен картон обърка плановете на Партизан

  • 8 авг 2025 | 00:06
  • 3367
  • 2
Марин Петков: Благодаря на всички съотборници, че днес се раздадоха

Марин Петков: Благодаря на всички съотборници, че днес се раздадоха

  • 8 авг 2025 | 00:03
  • 6211
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо: Душан Керкез говори за мача с Черно море

Гледайте на живо: Душан Керкез говори за мача с Черно море

  • 8 авг 2025 | 10:10
  • 1884
  • 23
Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

  • 8 авг 2025 | 07:30
  • 2906
  • 15
Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

  • 8 авг 2025 | 08:00
  • 4742
  • 3
Теглят жребия за Sesame НБЛ

Теглят жребия за Sesame НБЛ

  • 8 авг 2025 | 11:00
  • 807
  • 0
Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

  • 7 авг 2025 | 23:02
  • 183393
  • 1020
Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

  • 7 авг 2025 | 23:33
  • 29919
  • 52