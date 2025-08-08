Недялко Москов: Всичко е точно

Едноименният тим на Несебър се завърна в Югоизточната Трета лига и очакванията са отново да е сред фаворитите за първото място.

Недялко Москов, президент на клуба коментира пред Sportal.bg готовността на отбора за първенството.

„При нас всичко е точно. Направихме добра подготовка. Комплектовахме състава. Готови сме за новия сезон. Започваме го като гост на традиционно неудобен за нас противник. Срещу ФК Димитровград винаги ни е трудно. Трябва обаче да се справим. На всеки стадион в Трета лига играем за победа“.

Снимка: ОФК Несебър – фейсбук