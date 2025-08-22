Популярни
  Иван Петров: Само победа ще е добър резултат за нас

  22 авг 2025
Утре, Секирово (Раковски) приема Атлетик (Куклен). Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът спечели последните си два мача. Това показва, че ни предстои доста тежко изпитание. Само победа ще ни удовлетвори в предстоящия двубой. Задължително трябва да го спечелим. За да постигнем целта си, трябва да сме максимално мобилизирани и да играем пределно концентрирано от първия до последни съдийски сигнал. Имаме потенциал за победа, с която да зарадваме нашите фенове“, коментира пред Sportal.bg Иван Петров, треньор на Секирово.

Снимка: fcsekirovo.com

