От Секирово се похвалиха с школата си

Цели седем деца от силната школа на ФК Секирово (Раковски) продължават своето развитие, преминавайки във водещи отбори от областта. Това е признак за страхотната работа, която вършат всеотдайните треньори в клуба. Академията не спира да работи на пълни обороти и да захранва с таланти големите тимове Ботев (Пловдив), Локомотив (Пловдив) и Марица (Пловдив). Трите клуба се подсилиха с млади играчи на „секирите“, като Мартин Кьолов и Валентин Патев ще облекат „жълто-черните“ екипи на Ботев и ще бъдат вече в елитната група.

В елитната група ще играят още Александър Орешков и Алекс Пеев, които преминават в школата на Локомотив (Пловдив). Мартин Чепишев, Йосиф Инджов и Йосиф Романов стават част от Марица (Пловдив) за новия сезон 2025/26. Пожелаваме успех на всички деца и дано сбъднат мечтите си!

