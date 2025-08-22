Популярни
Господин Мирчев: Ще се надиграваме

  • 22 авг 2025 | 12:13
  • 353
  • 0

Левски (Карлово) играе утре с Родопа в Смолян. Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Сериозен мач, като всички останали. Съперникът загуби последния си двубой и ще направи всичко за да не допусне поредна домакинска загуба. Имат добри играчи. Ще се съобразим с тях. Отиваме в Смолян да се надиграваме. От началото на сезона, направихме хубави игри, което подсказва за добър потенциал. Трябва да затвърдим постигнатото и да се движим възходящо“, коментира пред Sportal.bg Господин Мирчев, треньор на Левски.

