Разширеният състав на Левски (Карлово), ще има и още нови футболисти

Левски (Карлово) започна новия сезон в Югоизточната Трета лига с победа. Ясен е разширени състав, на който ще разчита треньора Господин Мирчев. Той обаче не е окончателен. Вчера към отбора се присъедини Видол Сейменски, централен защитник от Локомотив (Пловдив). Очакват се още нови играчи.

Съставът на Левски (Карлово) по номера:

№1. Радостин Георгиев, вратар, 22 години

2. Сами Мехмедов, полузащитник, 23 години, ново попълнение от Ботев (Пловдив)

3. Александър Георгиев, полузащитник, 19 години, ново попълнение от Ботев III (Пловдив)

4. Никола Лалев, нападател, 29 години, ново попълнение от Асеновец (Асеновград)

5. Пламен Крислов, централен защитник, 23 години, капитан на отбора

6. Рангел Игнатов, нападател, 28 години, ново попълнение от Атлетик (Куклен)

7. Ясен Петров, полузащитник, 18 години

8. Тодор Малинов, вратар, 37 години, ново попълнение от Родопа (Смолян)

9. Тодор Ангелов, 18 години, юноша на клуба

10. Пламен Нанев, полузащитник, 20 години, ново попълнение от Розова долина (Казанлък)

11. Валентин Стоилов, полузащитник, 22 години, ново попълнение от Спартак (Пловдив)

12. Даниел Коков, полузащитник, 19 години, ново попълнение от Ботев II (Пловдив)

13. Максим Калончев, 16 години, юноша на клуба

14. Александър Колев, полузащитник, 23 години, ново попълнение от Спартак (Пловдив)

15. Росен Димитров, нападател, 20 години, ново попълнение от Загорец (Нова Загора)

16. Иван Георгиев, защитник, 23 години

17. Венцислав Богданов, защитник, 23 години

Иван Станчев, защитник, 18 години, ново попълнение от Розова долина (Казанлък)

Александър Петров, защитник, 19 години

Иво Чернев, 15 години, юноша на клуба

Денислав Проданов, вратар, 18 години

Снимка: levskikarlovo.com

