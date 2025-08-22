Популярни
  12 българчета се класираха за четвъртфиналите на турнира от Тенис Европа в Плевен

12 българчета се класираха за четвъртфиналите на турнира от Тенис Европа в Плевен

  22 авг 2025 | 09:52
12 българчета се класираха за четвъртфиналите на турнира от Тенис Европа в Плевен

12 български тенисисти (шест юноши и шест девойки) се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнира до 16 г. от трета категория на Тенис Европа в Плевен. Надпреварата се провежда при отлични условия на базата на ТК „Плевен 90".

Победи при юношите през вчерашния ден постигнаха Кристиян Стефанов, Владимир Цонков, Борис Борисов, Мартин Валеов, Кристиан Косев и Никола Божилов, а при девойките Илина Илиева, Радина Средкова, Мелани Стоичкова, Нина Нокова, Александра Момчилова и Симона Попова.

Резултати:

Юноши, 1/8-финали:

№1 Кристиян Стефанов – №13 Кристиян Енев 6:4, 6:3

№2 Владимир Цонков – Миша Ботело (Португалия) 4:6, 7:5, 6:3

№3 Борис Борисов – Александру Крачиун (Румъния) 6:4, 6:1

№4 Мартин Валеов – №15 Едуард Неагус (Румъния) 4:6, 7:5, 6:3

№12 Кристиан Косев – №8 Бруно Дженев 7:6, 4:6, 6:2

№9 Никола Божилов – №5 Виктор Фату (Румъния) 3:6, 6:4, 6:1

№7 Данаил Петров – №10 Давид Рибейро (Португалия) 5:7, 2:6

№11 Никола Павлов – №11 Андрей Манолаче (Румъния) 3:6, 3:6

Девойки, 1/8-финали:

№1 Илина Илиева – Катрин Кънева 6:3, 7:5

№3 Радина Средкова – №13 София Синкевич (Украйна) 6:0, 6:4

№5 Мелани Стоичкова – №9 Франсиска Мароте (Португалия) 6:7, 6:1, 6:3

№6 Нина Нокова – №10 Ада Панайетеску (Румъния) 7:5, 6:4

№7 Александра Момчилова – №11 Дария-Крина Драгне (Румъния) 6:2, 6:4

№12 Симона Попова – Алексия Ман (Румъния) 6:0, 6:2

№15 Мария Магдалена Янакиева – №2 Мария Байдечи (Румъния) 1:6, 0:6

Рая Стайкова – №4 Мадалена Фернандеш (Португалия) 5:7, 3:6

