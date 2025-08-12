Кристал Палас с остро изявление срещу УЕФА

Кристъл Палас отправи остри критики към УЕФА след решението за преместването на отбора от Лига Европа в Лигата на конференциите, заявявайки, че е било „почти невъзможно да получат справедливо изслушване“.

„Орлите“, които победиха Ливърпул за трофея „Къмюнити Шийлд“ в неделя, се класираха за Лига Европа след спечелването на ФА Къп през май. На 11 юли обаче УЕФА ги премести в Лигата на конференциите, след като установи, че към 1 март американският бизнесмен Джон Текстър е имал контрол или влияние както върху Палас, така и върху френския клуб Лион.

Палас обжалва решението и президентът на клуба Стив Периш присъства на 10-часово изслушване пред трима съдии от Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана в петък, но клубът от Висшата лига загуби обжалването си.

Сега Кристъл Палас публикува остро изявление: „В момент, когато трябва да празнуваме победата си за „Къмюнити Шийлд“ на „Уембли“, решението на УЕФА, последвано от това на Спортния арбитражен съд, показва, че спортните заслуги са обезсмислени.

Когато спечелихме ФА Къп срещу Манчестър Сити в онзи паметен ден през май, нашият мениджър и играчи заслужиха правото да играят в Лига Европа. Тази възможност ни бе отнета. Изглежда, че определени клубове, организации и лица имат уникални привилегии и власт.

Това нарастващо и нездравословно влияние разби надеждите и мечтите на феновете на Кристал Палас и не вещае нищо добро за амбициозните отбори в цяла Европа, които се борят за напредък, когато правилата и санкциите се прилагат неравномерно по най-фрапантен начин.

Мултиклубните структури се крият зад шарадата на „сляпо доверие“, докато клубове като нашия, които нямат никаква връзка с друг клуб, са възпрепятствани да играят в същото състезание. За да се задълбочи несправедливостта, клубове, които изглежда имат огромни неформални споразумения помежду си, също са допуснати да участват и дори евентуално да играят един срещу друг.

Въпреки че уважаваме членовете на трибунала на CAS, процесът е проектиран така, че сериозно да ограничи и, както е в нашия случай, да направи почти невъзможно получаването на справедливо изслушване.

Отказът на всички искания за разкриване на кореспонденция между съответните страни, отказът да се разрешат свидетелски показания от участващите и общата липса на формалност и уважение към закона означават, че решенията не могат да бъдат правилно оспорени, което води до предварително определени резултати.

Решението на УЕФА има по-широки последици за управлението на спорта. Комбинацията от лошо замислени правила и неравномерното им прилагане означава, че нашите брилянтни фенове ще бъдат лишени от възможността да гледат този отбор да се състезава в Лига Европа за първи път в нашата история.

Това трябва да бъде повратна точка за футбола.

УЕФА трябва да изпълни мандата си да приема последователни правила, които са правилно съобщени и прилагани, с разумни периоди за отстраняване на несигурността и последователни санкции, третирайки всички клубове еднакво с подходящ процес на обжалване.

Европейският съд ясно заяви, че решения, подобни на това, ще бъдат подложени на по-голям контрол от националните съдилища в бъдеще. Само тогава ще бъде гарантирана справедливост и надлежен процес на всеки отбор.

Въпреки че продължаваме да се консултираме с юристи за следващите стъпки, ще се състезаваме в Лигата на конференциите със същата решителност и желание за победа, които характеризират този невероятен клуб", гласи обширното изявление, разпространено от клуба.

