Десислава Банкова: Целта ни е да интегрираме голяма част от възпитаничките на школата

Женският волейболен отбор на Миньор ще играе в DEMAX+ лигата от новия сезон, каза за БТА Десислава Банкова, която отговаря за женското направление в пернишкия клуб. Банкова е председател на Управителния съвет (УС), тя е и в треньорския щаб на Миньор. Десислава Банкова информира, че от близо 30 години в Перник не е имало женски тим, но от новия сезон мачовете ще бъдат факт.

"Това е моя идея от дълги години, но за да го създадем ни трябваха достатъчно момичета, които са подготвени да играят на по–високо ниво. Далеч съм от мисълта, че ще гоним класиране на върха, състезателките са още девойки. Целта ни е да интегрираме голяма част от възпитаничките на школата", коментира Банкова.

Шест нови волейболистки ще влязат в състава, като имената им ще бъдат обявени на по–късен етап, тъй като чисто административно те трябва да се разделят с досегашните си клубове. Треньорката добави, че това са състезателки с богат опит и ще подсилят пернишките момичета.

На този етап от треньорския щаб на женския състав ще заложат на развитието на състезателките от Миньор, които да се реализират в професионалния волейбол, каза още Банкова.

Момичетата от Перник имат опит в аматьорската лига - Волей Мания, където са играли два сезона. Възпитаничките на Миньор - Калина Василева и Емона Здравкова, са проектонационали, които редовно получават повиквателни и участват в лагерите на националните отбори, както и в разширения състав за 19–годишни, съобщи треньорката.