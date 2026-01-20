Популярни
Веселин Брендьорфер ще подсили Металург (Перник)

  • 20 яну 2026 | 15:49
Веселин Брендьорфер ще подсили Металург (Перник)

Волейболистът Веселин Брендьорфер ще подсили волейболния клуб от Висшата лига - Металург Перник, съобщи за БТА треньорът и създател на школата Мирослав Илиев.

Той добави, че 22-годишният Брендьорфер е юноша на Волейболна академия Стойчев-Казийски. Двамата имат контакт и познанство от преди близо пет години, когато Илиев е бил треньор в столичния клуб.

Мирослав Илиев поясни, че волейболистът идва от австрийското първенство, където е играл в първодивизионния Хартберг, с който печели Суперкупата на Австрия 2025/2026.

Наставникът коментира, че състезателят е млад и амбициозен, който търси развитие и шанс за такова е открил в Металург. Брендьорфер ще попълни позицията посрещач. Той ще поеме на мястото на Димитър Праматаров и Даниел Павлов ще се разделят с пернишкия клуб по лични причини.

„Надявам се Веско да вдигне нивото на отбор, защото предстои втория полусезон и най-важния турнир за сезона - плейофите“, коментира още Мирослав Илиев.

Мениджърът и треньор прикани публиката от Перник на 24 януари от 17:00 часа в спортна зала „Металург“, където ще се играе срещата със Звездец Горна Малина.

