Локомотив (Пловдив) потвърди за контузия на бранител

Защитникът на Локомотив (Пловдив) Лукас Риян е получил контузия, съобщават от “смърфовете”. Това е станало в срещата на 15-и август от 5-ия кръг на родната efbet Лига срещу Славия, когато “железничарите” стигнаха до успех с 2:1 на стадиона в кв. “Лаута”.

Ето и какво написаха от отбора в града “под тепетата”:

“Защитникът на Локомотив Лукас Риян получи контузия по време на срещата със Славия. Той бе заменен в средата на първото полувреме от Тодор Павлов.



Лукас Риян е с разтежение на адукторите. Това означава, че той ще бъде извън терените в следващите поне две седмици, като ще пропусне двете поредни визити на Черно море и Спартак във Варна.”