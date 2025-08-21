Дарън Кейхил успокои почитателите на Синер

Дарън Кейхил омаловажи опасенията относно здравето на Яник Синер, след като италианецът беше принуден да се оттегли от финала на "Мастърс”-а в Синсинати, заявявайки, че номер 1 в света се възстановява и ще бъде готов да защитава титлата си на Откритото първенство на САЩ.

Голям удар за US Open!

24-годишният италианец се отказа от турнира на смесени двойки на Откритото първенство на САЩ, в който трябваше да си партнира с Катержина Синякова. Това се случи ден след като заболяване го принуди да се оттегли при резултат 0:5 на финала в Синсинати срещу номер 2 в света Карлос Алкарас.

Испанец нападна ATP заради случилото се със Синер в Синсинати

Кейхил поясни, че шампионът от Откритото първенство на Австралия и от "Уимбълдън" страда от вирус.

"Говорих накратко с него снощи. Чувстваше се малко по-добре. Ще си почине, това е планът, и се надявам да може да излезе на корта в четвъртък и да започне да тренира. Уверени сме, че ще се оправи", каза Кейхил пред ESPN.

Синер се извини за оттеглянето и говори дали е готов за US Open

Откритото първенство на САЩ ще се проведе от 24 август до 7 септември.