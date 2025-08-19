Популярни
  Испанец нападна ATP заради случилото се със Синер в Синсинати

  19 авг 2025
Испанският тенисист Алехандро Давидович Фокина реагира остро след финала между Карлос Алкарас и Яник Синер на "Мастърс"-а в Синсинати. Двубоят приключи с оттегляне от страна на Яник Синер, в момент когато Карлос Алкарас доминираше на корта и водеше с 5:0 гейма. Италианецът не можа да издържи на жегата, оплака се на лекарите и със сълзи на очи взе решение да не продължи.

Алкарас се окичи със златото в Синсинати след оттегляне на Синер
Синер не успяваше да намери играта си. На корта беше изключително горещо, с което той не можеше да се справи, а и нещо друго го мъчеше... Бързо стана ясно, че ситуацията за италианеца е лоша. Той се оплакваше, слагаше лед на главата си, бореше се за въздух, едва дишаше. Погледът му подсказваше, че се готви да се откаже.

"Финал в понеделник, в 3 следобед, през август, в Синсинати, след цялото турне през Торонто и Синсинати, с толкова много отказвания и физически изтощени играчи... нещо трябва да се промени", изригна в Туитър Фокина.

В края на юли испанецът също избухна заради прекалено натоварения график:

Оказа ли се Новак Джокович най-умният, като пропусна Синсинати?

Предвид огромните усилия, които тенисистите полагат заради натоварения график, особено преди US Open - последния турнир от Големия шлем за сезона, остава впечатлението, че Новак Джокович е направил най-умния ход, като пропусна "Мастърс"-а в Синсинати, за да се възстанови от изтощителния Уимбълдън и да презареди батериите за Ню Йорк.

