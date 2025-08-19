Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Синер се извини за оттеглянето и говори дали е готов за US Open

Синер се извини за оттеглянето и говори дали е готов за US Open

  • 19 авг 2025 | 05:23
  • 310
  • 0
Синер се извини за оттеглянето и говори дали е готов за US Open

Яник Синер не успя да довърши финалния си мач в турнира в Синсинати, САЩ, в който се оттегли преди края на първия сет при изоставане от 0:5 срещу Карлос Алкарас. След края на двубоя той се извини на публиката, че не успя да довърши срещата.

“Обикновено започвам с опонента, но днес трябва да започна с вас. Наистина, наистина съжалявам, че ви разочаровам. Не се чувствам добре от вчера. Мислех, че ще се оправи за една нощ, но се влоши”, каза Синер.

Алкарас се окичи със златото в Синсинати след оттегляне на Синер
Алкарас се окичи със златото в Синсинати след оттегляне на Синер

Причината за оттеглянето бе влошаване на здравословното състояние на състезателя, което сериозно притесни привържениците на тениса относно бъдещите му изяви.

“Опитах се да изляза на корта, за да изиграя поне един кратък мач, но не издържах повече. Много, много съжалявам за всички вас. Знам, че някои от вас вероятно е трябвало да работят днес, така че се извинявам”, каза още Синер.

Сега големият въпрос е дали италианецът ще може да се включи в надпреварата за Откритото първенство на Америка, което предстои съвсем скоро. Относно това световният номер едно направи специално изявление, в което изрази искреното желание да даде максимума от себе си, за да стигне възможно най-далеч.

“Сега имам няколко неща, които да подобря, ако искам да стигна далеч на US Open. Тази седмица беше добър тест, за да видя къде е нивото ми сега. От гледна точка на тениса съм на добро ниво, но в други области все още има място за подобрение. US Open ще бъде труден турнир, но наистина го очаквам с нетърпение. Ако съм готов физически и психически, ще стигна докрай. Надявам се да съм във форма - това е основната цел тук, в САЩ”, уточни Синер.

US Open тази година ще се проведе между 24-и август и 7-и септември.

Следвай ни:

Още от Тенис

Алкарас се окичи със златото в Синсинати след оттегляне на Синер

Алкарас се окичи със златото в Синсинати след оттегляне на Синер

  • 18 авг 2025 | 22:45
  • 7873
  • 6
Василев: Тази победа ще ме стимулира, но турнирът не е свършил

Василев: Тази победа ще ме стимулира, но турнирът не е свършил

  • 18 авг 2025 | 20:09
  • 1134
  • 0
Александър Донски стартира с победа в София

Александър Донски стартира с победа в София

  • 18 авг 2025 | 18:46
  • 838
  • 0
Великолепна победа на Александър Василев в София

Великолепна победа на Александър Василев в София

  • 18 авг 2025 | 17:19
  • 3562
  • 0
Пьотр Нестеров отпадна драматично в квалификациите на "Чаланджър"-а в София

Пьотр Нестеров отпадна драматично в квалификациите на "Чаланджър"-а в София

  • 18 авг 2025 | 15:14
  • 1052
  • 0
Григор Димитров се срина с четири места

Григор Димитров се срина с четири места

  • 18 авг 2025 | 12:48
  • 4678
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Септември обърна Добруджа за първа победа, изравни ЦСКА и прати Славия на дъното в efbet Лига

Септември обърна Добруджа за първа победа, изравни ЦСКА и прати Славия на дъното в efbet Лига

  • 18 авг 2025 | 20:52
  • 20149
  • 79
Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

  • 18 авг 2025 | 15:12
  • 43169
  • 79
България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 36427
  • 73
Груев дебютира в Премиър лийг в много силен мач на Лийдс, завършил с победа!

Груев дебютира в Премиър лийг в много силен мач на Лийдс, завършил с победа!

  • 18 авг 2025 | 23:58
  • 10306
  • 15
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 26471
  • 74
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 21218
  • 18