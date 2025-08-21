Етър представи новия си треньор

Етър представи новия си старши треньор. Това е Иван Иванов, който за последно беше начело на ЦСКА 1948, но от февруари месец е без отбор.

Припомняме, че "болярите" започнаха сезона с Живко Желев, след което обаче се стигна до раздяла между двете страни, а в последния мач срещу Янтра тимът беше ръководен от Илиян Киряков и Марин Стефанов.

Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

Ето какво написаха от клуба:

"Ръководството на Етър Велико Търново има удоволствието да обяви назначаването на ИВАН ИВАНОВ за нов старши треньор на мъжкия представителен отбор. Решението беше взето с решение на Управителния съвет на клуба.

Иван Иванов е доказан професионалист с богат опит в българския футбол както като състезател, така и като треньор. Като футболист той се утвърди като един от най-стабилните защитници на своето поколение, носил екипите на водещи клубове у нас и в чужбина, както и на националния отбор на България. Кариерата му започва в Пирин Благоевград, където показва силна игра и бързо привлича вниманието на големите клубове. Следват успешни периоди в ЦСКА, с който печели титли и трофеи, Локомотив Пловдив и Берое, както и международни изяви в отбори като Базел (Швейцария), Партизан Белград (Сърбия), Панатинайкос (Гърция) и Алтай (Турция). Иванов е и дългогодишен национал на България, носил капитанската лента и утвърдил се като един от най-стабилните защитници на своето поколение. Футболист № 1 на България за 2013 г.

Киряков: Спокойно можехме да постигнем равенство

Футболната му кариера завършва именно на стадион "Ивайло" с екипа на Етър Велико Търново – клубът, с който той отново е свързан днес, но вече в ролята на старши треньор.

След края на състезателната си кариера Иванов се посвещава на треньорската професия, където демонстрира амбиция, дисциплина и съвременен подход, преминавайки обучения и специализации, за да изгради модерна и конкурентна визия за играта.

Официалното му представяне пред медиите и привържениците ще се състои днес от 17.00 ч. на стадион "Ивайло", след което той ще води първата тренировка с "виолетовите".

"Назначаването на Иван Иванов е символично завръщане у дома. Той е човек с авторитет, международен опит и лидерски качества, който ще вдъхне нова енергия на отбора и ще обедини нашата общност. Управителният съвет вярва, че под негово ръководство Етър ще върви уверено напред. Назначението му начело на Етър е част от стратегията на клуба за развитие и дългосрочна стабилност. Очакванията са с опита си да изгради боеспособен и модерен отбор, който да радва феновете на "виолетовите", се казва в решението на клуба.