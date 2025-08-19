Киряков: Спокойно можехме да постигнем равенство

Старши треньорът на Етър Илиян Киряков говори след загубата на своя тим от Янтра. “Болярите” отстъпиха с 0:1 и все още нямат победа от старта на сезона.

“Мисля, че моите момчета се постараха. Янтра бяха добри през първото полувреме и не успяхме да направим голови ситуации. Второто полувреме бяхме по-добре. Стараха се момчетата, но Янтра бяха по-добри.

Неприятна ситуация. Не сме го очаквали. Пак казвам - те също нямаха толкова положения. Спокойно можехме да постигнем равенство.

Цяла седмица работим много добре, имаше настроение, мислехме, че ще го пренесем и днес. Може би имаше притеснение, че сме на последно място. Това натежава.

Една победа ще ни помогне доста”, заяви Киряков.