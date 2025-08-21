Популярни
  • 21 авг 2025 | 11:41
  • 390
  • 0
Вече и тримата братя Леклер са карали болид от Формула 1

Паскал Леклер вече може да се похвали с това, че и тримата ѝ синове са карали болид от Формула 1, след като в началото на седмицата това стори и Лоренцо Леклер.

Лоренцо е по-големият брат на Шарл и Артур Леклер, който обаче не е автомобилен състезател, въпреки че като малък е проявявал интерес към спорта и е бил изключително близък с покойния Жул Бианки. Бизнесменът Лоренцо Леклер направи своя дебют зад волана на болид от Формула 1 на пистата „Пол Рикар“, благодарение на своите братя и на отбора на Ферари.

Той бе зад волана на SF-90 от 2019 година. Именно с този болид Шарл Леклер направи своя дебют за отбора на Ферари и спечели първите си две победи на „Спа“ и „Монца“.

Снимки: Instagram.com/lorenzotl

