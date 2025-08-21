Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Хисаря посреща 9-ия кръг от веригата "Рън България" на 24 август

Хисаря посреща 9-ия кръг от веригата "Рън България" на 24 август

  • 21 авг 2025 | 10:53
  • 473
  • 0
Хисаря посреща 9-ия кръг от веригата "Рън България" на 24 август

Деветият кръг от веригата "Рън България" за 2025 година ще се проведе в Хисаря в разгара на туристическия сезон в балнеокурорта на 24 август (неделя), съобщават от Българска федерация лека атлетика.

Трасето с дължина 7.8 км е създадено още през 2018-а. Бяга се изцяло по асфалт, като старт-финалът е на стадион „Крепост“, а по дистанцията се минава покрай най-голямата крепостна стена запазена от времето на Римската империя.

Ден преди състезанието (23 август) на стадион „Крепост“ ще се проведе и кръг от веригата „А1 атлетика за младежи“, а в града има джаз фестивал, както и парад на ретро автомобили.

За деца, семейства и начинаещи бегачи традиционно е предвидена и масова дистанция от 1.5 км без предварителна регистрация и такса. Регистрацията за 7.8 км все още е отворена на www.runbulgaria.org.

Събитието се организира със съдействието на община Хисаря, Българска федерация лека атлетика, СКЛА Хисаря, "Рън България" и партньорите на веригата.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Дъждът не уплаши Ковач и той премина границата от 22 метра в Лозана

Дъждът не уплаши Ковач и той премина границата от 22 метра в Лозана

  • 21 авг 2025 | 00:05
  • 1208
  • 0
Узбекистанска изненада в скока на дължина на Диамантената лига в Лозана

Узбекистанска изненада в скока на дължина на Диамантената лига в Лозана

  • 20 авг 2025 | 23:48
  • 3153
  • 0
Облик Севил не се шегува - “помете” Ноа Лайлс в локвите в Лозана

Облик Севил не се шегува - “помете” Ноа Лайлс в локвите в Лозана

  • 20 авг 2025 | 23:00
  • 7343
  • 1
Три поделиха първото място в Лозана, Магучих без успешен опит под проливния дъжд

Три поделиха първото място в Лозана, Магучих без успешен опит под проливния дъжд

  • 20 авг 2025 | 22:45
  • 4141
  • 7
Тинч с поредна блестяща победа на 110 м/пр при американска доминация в Лозана

Тинч с поредна блестяща победа на 110 м/пр при американска доминация в Лозана

  • 20 авг 2025 | 21:42
  • 2016
  • 1
Неудържима Ходжкинсън подобри 23-годишен рекорд на Мутола

Неудържима Ходжкинсън подобри 23-годишен рекорд на Мутола

  • 20 авг 2025 | 21:24
  • 5521
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

  • 21 авг 2025 | 12:13
  • 3069
  • 0
Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза

Георги Иванов: България се нуждае от оптимизъм и професионализъм, не от омраза

  • 21 авг 2025 | 11:12
  • 2028
  • 11
Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

  • 21 авг 2025 | 06:30
  • 17599
  • 136
Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

  • 21 авг 2025 | 07:00
  • 8557
  • 31
Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 6224
  • 10
Само в Sportal.bg! Ексклузивни кадри от пристигането на част от звездите на Апоел Тел Авив

Само в Sportal.bg! Ексклузивни кадри от пристигането на част от звездите на Апоел Тел Авив

  • 21 авг 2025 | 08:09
  • 8340
  • 4