Хисаря посреща 9-ия кръг от веригата "Рън България" на 24 август

Деветият кръг от веригата "Рън България" за 2025 година ще се проведе в Хисаря в разгара на туристическия сезон в балнеокурорта на 24 август (неделя), съобщават от Българска федерация лека атлетика.

Трасето с дължина 7.8 км е създадено още през 2018-а. Бяга се изцяло по асфалт, като старт-финалът е на стадион „Крепост“, а по дистанцията се минава покрай най-голямата крепостна стена запазена от времето на Римската империя.

Ден преди състезанието (23 август) на стадион „Крепост“ ще се проведе и кръг от веригата „А1 атлетика за младежи“, а в града има джаз фестивал, както и парад на ретро автомобили.

За деца, семейства и начинаещи бегачи традиционно е предвидена и масова дистанция от 1.5 км без предварителна регистрация и такса. Регистрацията за 7.8 км все още е отворена на www.runbulgaria.org.

Събитието се организира със съдействието на община Хисаря, Българска федерация лека атлетика, СКЛА Хисаря, "Рън България" и партньорите на веригата.