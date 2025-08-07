Партей се завърна в Ла Лига въпреки обвиненията в изнасилвания

Популярни
  • 7 авг 2025 | 19:30
  • 362
  • 0
От Виляреал официално съобщиха за привличането на полузащитника Томас Партей, който пристига като свободен агент след изтичането на договора му с Арсенал. Ганайският национал подписа контракт с новия си клуб само за предстоящия сезон.

За 32-годишния халф това е завръщане в Испания, където е носил екипите на Майорка, Алмерия и Атлетико Мадрид. В Ла Лига той има общо 163 мача с 16 гола и 7 асистенции, като двубоите му са предимно с екипа на „дюшекчиите“. За пет сезона в Арсенал пък опитният футболист записа 167 срещи с 9 попадения и 7 голови паса.

Също така в изявлението на своя официален сайт от Виляреал коментираха делото в Англия срещу Партей относно обвиненията в изнасилвания на две жени. „Клубът е наясно, че играчът в момента е замесен в съдебно дело в Англия. Футболистът твърдо поддържа тезата за своята невинност и отрича всички обвинения срещу себе си. Клубът уважава фундаменталния принцип за презумпцията за невинност и ще изчака изхода на съдебния процес, който ще бъде отговорен за изясняването на фактите по случая. Заради закона в Англия относно съдебните дела клубът не може да коментира повече. Виляреал иска ясно да подчертае силния си ангажимент към уважението и разнообразието, като твърдо осъжда всички форми на насилие, включително тези на сексистко насилие, дискриминация, расизъм, ксенофобия или всяко поведение, което уронва честта на дадена личност“, се казва в позицията на „Жълтата подводница“.

Снимки: Gettyimages

