Джейк Пол ще се изправи срещу Танк Дейвис в демонстративен мач тази есен

  20 авг 2025
Джейк Пол не успя да си осигури двубой с Антъни Джошуа. Той ще се изправи срещу шампион в следващия си мач, но не този, който първоначално се очакваше.

След като в продължение на няколко месеца намекваше за потенциален сблъсък с Антъни Джошуа, Пол в крайна сметка ще се изправи срещу Джервонте „Танк“ Дейвис в демонстративен двубой, насрочен за 14 ноември в „Стейт Фарм Арена“ в Атланта. Срещата ще се излъчва по Netflixу който официално обяви мача в сряда, след като първоначално новината беше съобщена от Ring Magazine.

След убедителната си победа над Хулио Сезар Чавес-младши през юни, Пол отпразнува успеха си с ранкинг от WBA в полутежка категория. Оттам нататък той започна да загатва за интерес към сблъсък с Джошуа, като дори промоутърът на тежкоатлета, Еди Хърн, призна, че това е двубой, от който се интересуват.

Еди Хърн към Джейк Пол: Ако искаш Ей Джей да те изпари от света на бокса, ще го направи

По една или друга причина мачът не се осъществи и сега Пол поема в напълно противоположна посока с двубой срещу опонент, който обикновено се състезава в категория до 135 паунда.

Признат за един от най-добрите боксьори в спорта, Дейвис се изправи пред най-сериозното си изпитание в последния си двубой, когато завърши наравно с Ламонт Роуч. Всички индикации сочеха, че ще бъде насрочен реванш между двамата, но наскоро Роуч изрази разочарованието си, че мачът може и да не се състои, както се очакваше.

Възможно е Дейвис да е бил привлечен от този демонстративен сблъсък срещу Пол в Атланта, който сега се очаква на 14 ноември.

