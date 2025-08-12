Еди Хърн към Джейк Пол: Ако искаш Ей Джей да те изпари от света на бокса, ще го направи

Дългогодишният мениджър на Антъни Джошуа, Еди Хърн, вярва, че отдавна спряганият двубой срещу Джейк Пол може да се осъществи в близко бъдеще.

Месеци наред Пол загатваше за интереса си да се изправи срещу бившия шампион в тежка категория. В боксовата си кариера ютубърът е побеждавал предимно бивши UFC бойци, няколко посредствени боксьори, а наскоро се справи с 58-годишния Майк Тайсън и Хулио Сезар Чавес-младши, който също е далеч от най-добрата си форма.

Хърн обаче твърди, че въз основа на разговорите си с Пол и неговия бизнес партньор Накиса Бидариан, те са напълно сериозни относно организирането на мач срещу Джошуа.

„Първоначално си помислих, че Джейк Пол просто иска да е в заглавията на медиите“, каза Хърн пред TMZ. „Няма как да се бие с Антъни Джошуа, но след всеки разговор с Накиса и MVP си мисля: „Боже, те наистина вярват, че могат да го победят. Мисля, че има много голям шанс да видите този мач скоро. В началото на следващата година. Не очаквайте да ви кажа, че според мен е равностоен. Мисля, че е изключително опасно. Джейк Пол е луд, но по някаква причина вярва, че може да победи Антъни Джошуа.“

Това е може би най-големият шок за Хърн, защото разбира идеята на Пол да се изправи срещу легитимен боксьор в тежка категория като Джошуа за голям хонорар, но да вярва, че може да спечели, е съвсем различна история.

Затова Хърн е убеден, че мачът ще се състои, защото Пол демонстрира абсолютна увереност, че може да победи Джошуа.

„Казах на Накиса, че това ще генерира най-големите цифри, които сме виждали в спорта“, каза Хърн. „Странно е в света, в който живеем днес. Казах, че е все едно да гледаш Дейвид Блейн и един от онези наистина опасни номера, които прави"

„Аз им казвам: „Добре, слушайте, ако искате Антъни Джошуа да ви изпари от света на бокса, с удоволствие ще го направим.“

Хърн, който някога беше замесен в съдебен спор с Пол заради обвинения в уреждане на мачове, всъщност отдаде заслуженото на бившия инфлуенсър за това, че се е превърнал в истински професионален боксьор. Разбира се, той не вярва, че Пол има някакъв шанс да победи Джошуа, но оценява, че 28-годишният влогър от Охайо е приел кариерата си сериозно до този момент.

„С Джейк сме имали своите възходи и падения и едно от нещата, които продължавам да казвам сега, е, че той е боец“, каза Хърн. „Той е професионален боец. Сега можете да имате мнение за това колко е добър. Вероятно бих го поставил в топ 50 в света в полутежка категория, което между другото е забележително постижение. Това е човек от YouTube или както искате да го наречете, който сега се бие от няколко години, прави истински тренировъчни лагери, истински спаринг.“

„Мисля ли, че е боксьор от световна класа? Не. Мисля ли, че е приличен и се е подобрил? Да. Мисля ли, че може да победи Антъни Джошуа? Не и в сто опита. Мисля ли, че ще бъде нокаутиран срещу Антъни Джошуа? Всеки път.“

Хърн не определи времева рамка за това колко бързо може да се постигне споразумение за Джошуа срещу Пол, но изглежда уверен, че мачът ще се състои.

„Не мога да ви кажа, че е сигурно“, каза Хърн. „Имам чувството, че тези момчета са достатъчно луди, за да го направят, и ако са, ще видите просто невероятен спектакъл, в който очевидно спортът и светът на бокса са полудели.“