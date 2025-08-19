Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Ихтиман)
  3. Треньорът на Ботев (Ихтиман): Никой няма гарантирано място

Треньорът на Ботев (Ихтиман): Никой няма гарантирано място

  • 19 авг 2025 | 10:48
  • 567
  • 0
Треньорът на Ботев (Ихтиман): Никой няма гарантирано място

Ботев (Ихтиман) победи ФК Кюстендил с 3:1 в мач от 3 кръг на Югозападната Трета лига. Наставникът на домакините сподели менението си за срещата.

"Изиграхме доста добър двубой, може би най-добрия от началото на сезона. Доминирахме и контролирахме почти всичко, като имаше известен спад след нашия първи гол и лек такъв в началото на второто полувреме. Вкарахме три гола, пропуснахме поне още 3-4 ситуации, а и създадохме и ситуацията на противника да ни отбележи попадение“, коментира старши треньорът Валери Свиленов.

Ботев (Ихтиман) тресна Кюстендил
Ботев (Ихтиман) тресна Кюстендил

"Това, което успяхме да направим в сравнение със загубата от дублиращия отбор на Септември (София) в миналия кръг, е, че бяхме максимално концентрирани, отговорни и дисциплинирани. Докато срещу Септември бяхме доста по-лежерни, несигурни и отпуснати, като очаквахме едва ли не, че младите момчета на Септември ще се победят сами. И от там дойдоха проблемите“, добави наставникът.

"Имам доста дълъг състав от доста опитни футболисти, което няма как да не ме радва. Защото във всеки един момент от резервната скамейка мога да разчитам на човек, който е равностоен, да не кажа и по-добър от титулярния футболист. В момента никой няма гарантирано място в стартовия състав, всеки се бори, труди се и си чака своя момент. Конкуренцията винаги ражда качество и класа“, завърши старшията на ихтиманци.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локомотив (Пловдив) потвърди за контузия на бранител

Локомотив (Пловдив) потвърди за контузия на бранител

  • 18 авг 2025 | 23:19
  • 3105
  • 0
Белчев: Интересуваше ме не играта, а трите точки

Белчев: Интересуваше ме не играта, а трите точки

  • 18 авг 2025 | 21:18
  • 2957
  • 4
Орела: Влязохме трагично, но нищо фатално не е станало

Орела: Влязохме трагично, но нищо фатално не е станало

  • 18 авг 2025 | 21:06
  • 2917
  • 1
Вихрен удари дубъла на Лудогорец

Вихрен удари дубъла на Лудогорец

  • 18 авг 2025 | 21:02
  • 2796
  • 5
Септември обърна Добруджа за първа победа, изравни ЦСКА и прати Славия на дъното в efbet Лига

Септември обърна Добруджа за първа победа, изравни ЦСКА и прати Славия на дъното в efbet Лига

  • 18 авг 2025 | 20:52
  • 28967
  • 88
Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 18 авг 2025 | 18:48
  • 2921
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Феновете на Левски изкупиха над 25 000 билета за два часа

Феновете на Левски изкупиха над 25 000 билета за два часа

  • 19 авг 2025 | 11:56
  • 10630
  • 52
Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  • 19 авг 2025 | 07:35
  • 5634
  • 6
Моралес за проблемите на ЦСКА в атака: Липсва агресия и индивидуална отговорност

Моралес за проблемите на ЦСКА в атака: Липсва агресия и индивидуална отговорност

  • 19 авг 2025 | 09:00
  • 2944
  • 3
Левски погаси още 220 000 лева към НАП

Левски погаси още 220 000 лева към НАП

  • 19 авг 2025 | 12:10
  • 703
  • 0
Време е за първите плейофи в Шампионската лига

Време е за първите плейофи в Шампионската лига

  • 19 авг 2025 | 08:10
  • 7417
  • 1
Левски преотстъпи талант във Втора лига

Левски преотстъпи талант във Втора лига

  • 19 авг 2025 | 10:16
  • 6833
  • 5