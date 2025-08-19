Треньорът на Ботев (Ихтиман): Никой няма гарантирано място

Ботев (Ихтиман) победи ФК Кюстендил с 3:1 в мач от 3 кръг на Югозападната Трета лига. Наставникът на домакините сподели менението си за срещата.

"Изиграхме доста добър двубой, може би най-добрия от началото на сезона. Доминирахме и контролирахме почти всичко, като имаше известен спад след нашия първи гол и лек такъв в началото на второто полувреме. Вкарахме три гола, пропуснахме поне още 3-4 ситуации, а и създадохме и ситуацията на противника да ни отбележи попадение“, коментира старши треньорът Валери Свиленов.

"Това, което успяхме да направим в сравнение със загубата от дублиращия отбор на Септември (София) в миналия кръг, е, че бяхме максимално концентрирани, отговорни и дисциплинирани. Докато срещу Септември бяхме доста по-лежерни, несигурни и отпуснати, като очаквахме едва ли не, че младите момчета на Септември ще се победят сами. И от там дойдоха проблемите“, добави наставникът.

"Имам доста дълъг състав от доста опитни футболисти, което няма как да не ме радва. Защото във всеки един момент от резервната скамейка мога да разчитам на човек, който е равностоен, да не кажа и по-добър от титулярния футболист. В момента никой няма гарантирано място в стартовия състав, всеки се бори, труди се и си чака своя момент. Конкуренцията винаги ражда качество и класа“, завърши старшията на ихтиманци.