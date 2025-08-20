Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Чопра се класира за финала на Диамантената лига, пропуска Брюксел

Чопра се класира за финала на Диамантената лига, пропуска Брюксел

  • 20 авг 2025 | 20:24
  • 153
  • 0
Чопра се класира за финала на Диамантената лига, пропуска Брюксел

Звездата в хвърлянето на копие Нирадж Чопра ще пропусне последния кръг от престижната верига в Брюксел в петък, след като вече си осигури място на финалите на Диамантената лига.

От общо 14 състезания от веригата хвърлянето на копие за мъже е включено в програмата на четири от тях.

Чопра участва само в две, но това се оказа достатъчно, за да се класира за финала на Диамантената лига, който ще се проведе в Цюрих на 28 август. Той пропусна и кръга в Силезия на 16 август.

27-годишният действащ световен шампион премина желаната граница от 90 метра на турнира в Доха през май с хвърляне от 90.23 м, но остана втори след германеца Юлиан Вебер. След това той спечели състезанието в Париж през юни с резултат 88.16 м.

Първите шестима в класирането след кръга в Брюксел ще се класират за финалите на Диамантената лига в Цюрих.

Последното състезателно участие на Чопра беше на 5 юли в Бенгалуру, където той спечели титлата с хвърляне от 86.18 м на събитие, на което беше домакин. Той е участвал в шест състезания досега през сезона, като е спечелил четири пъти и е завършил на второ място два пъти.

Чопра ще защитава титлата си на Световното първенство, което ще се проведе в Токио от 13 до 21 септември.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

"Обиколка около Трявна 2025" ще се проведе на 13 септември

"Обиколка около Трявна 2025" ще се проведе на 13 септември

  • 20 авг 2025 | 12:31
  • 834
  • 0
"Лъвско сърце 2025" все още приема участници

"Лъвско сърце 2025" все още приема участници

  • 20 авг 2025 | 12:25
  • 806
  • 0
Изграждат лекоатлетическа писта по световни стандарти на стадион "Локомотив"

Изграждат лекоатлетическа писта по световни стандарти на стадион "Локомотив"

  • 20 авг 2025 | 10:58
  • 2094
  • 0
Джеремая Азу с бягане под 10 секунди на 100 метра

Джеремая Азу с бягане под 10 секунди на 100 метра

  • 19 авг 2025 | 15:46
  • 647
  • 0
Дитаджи Камбунджи с победа на 100 м/пр в гръмотевична буря

Дитаджи Камбунджи с победа на 100 м/пр в гръмотевична буря

  • 19 авг 2025 | 15:23
  • 777
  • 0
15-годишната сензация Дуала пропуска Токио, но е решена да се усъвършенства

15-годишната сензация Дуала пропуска Токио, но е решена да се усъвършенства

  • 19 авг 2025 | 14:54
  • 2435
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

  • 20 авг 2025 | 20:01
  • 3373
  • 7
Нидерландия - България 25:29 след първата четвърт

Нидерландия - България 25:29 след първата четвърт

  • 20 авг 2025 | 20:51
  • 3811
  • 0
Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

  • 20 авг 2025 | 16:30
  • 21284
  • 60
Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

  • 20 авг 2025 | 16:17
  • 26918
  • 23
Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

  • 20 авг 2025 | 19:14
  • 1925
  • 0
Бленджини обяви целите на България за Световното първенство

Бленджини обяви целите на България за Световното първенство

  • 20 авг 2025 | 18:39
  • 4733
  • 1