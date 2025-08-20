Чопра се класира за финала на Диамантената лига, пропуска Брюксел

Звездата в хвърлянето на копие Нирадж Чопра ще пропусне последния кръг от престижната верига в Брюксел в петък, след като вече си осигури място на финалите на Диамантената лига.

От общо 14 състезания от веригата хвърлянето на копие за мъже е включено в програмата на четири от тях.

Чопра участва само в две, но това се оказа достатъчно, за да се класира за финала на Диамантената лига, който ще се проведе в Цюрих на 28 август. Той пропусна и кръга в Силезия на 16 август.

27-годишният действащ световен шампион премина желаната граница от 90 метра на турнира в Доха през май с хвърляне от 90.23 м, но остана втори след германеца Юлиан Вебер. След това той спечели състезанието в Париж през юни с резултат 88.16 м.

Първите шестима в класирането след кръга в Брюксел ще се класират за финалите на Диамантената лига в Цюрих.

Последното състезателно участие на Чопра беше на 5 юли в Бенгалуру, където той спечели титлата с хвърляне от 86.18 м на събитие, на което беше домакин. Той е участвал в шест състезания досега през сезона, като е спечелил четири пъти и е завършил на второ място два пъти.

Чопра ще защитава титлата си на Световното първенство, което ще се проведе в Токио от 13 до 21 септември.

Снимки: Imago