Накараха Осимен да помага за трансфера на Аканжи в Галатасарай

  • 20 авг 2025 | 14:14
Нападателят на Галатасарай Виктор Осимен е провел телефонен разговор с футболиста на Манчестър Сити Мануел Аканжи в опит да помогне на турския гранд да си осигури третото голямо лятно попълнение, твърди изданието habersarikirmizi.com.

Галатасарай вече официално привлече Осимен с четиригодишен договор от Наполи и Льорой Сане от Байерн (Мюнхен), а сега се опитва да прибави нов защитник и вратар към редиците си, преди да регистрира окончателния си състав за предстоящия сезон в Шампионската лига. Една от основните цели на Галатасарай е именно централният бранител на “гражданите”.

Аканжи, който е част от тима на Джосеп Гуардиола от 2022 година насам, напоследък изпитва трудности да се пребори за място в титулярния състав. Швейцарският национал остана на пейката по време на първия мач на Манчестър Сити от новия сезон във Висшата лига срещу Уулвърхамптън, тъй като Джон Стоунс и Рубен Диаш бяха предпочитени за място в центъра на отбраната.

Турският клуб е набелязал и вратаря на "гражданите" Едерсон. Ако не успее да привлече бразилеца, Галатасарай гледа на Диого Коща от Порто и Ян Зомер от Интер като на алтернативни варианти за селекцията си, допълва БТА.

