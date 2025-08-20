Олимпийската шампионка Габи Томас настоява за драстични мерки срещу допинга в леката атлетика

Тройната олимпийска шампионка Габи Томас предложи драстични нови мерки в опит да се пребори с допинг проблемите, които в момента тормозят леката атлетика. През последното десетилетие близо 400 кенийски атлети бяха наказани за нарушения, свързани с допинг, включително световната рекордьорка в маратона Рут Чепнгетич по-рано това лято. Междувременно американският спринтьор Фред Кърли е с временно спрени права заради предполагаемо нарушение на антидопинговите правила за местонахождение.

Само тази седмица украинската състезателка в тройния скок Марина Бек-Романчук, която спечели сребърен медал на Световното първенство през 2023 г., получи четиригодишно наказание за допинг. Шампионът на Индия на 1500 метра Парвей Хан пък беше санкциониран за шест години заради многократни пропуски в системата за местонахождение и положителна проба за забранено вещество.

Това са само малка част от допинг скандалите, които помрачиха спорта в последно време. Томас, която спечели злато на 200 метра и помогна на САЩ да триумфира в щафетите 4х100 и 4х400 метра на Олимпийските игри в Париж, предложи радикално решение.

В социалните мрежи 28-годишната атлетка призова за доживотни забрани за всички треньори, замесени в допинг схеми, вместо да им се позволява да се завръщат в спорта.

"Допингиращите треньори трябва да бъдат лишени от правото да практикуват доживот“, написа тя в Инстаграм. "Без значение дали сте били наказани като състезател, или хванати да разпространявате като треньор (а някои и двете). Не ме интересува, не ме интересува, не ме интересува. Ако тренираш при треньор, известен с допинг (веднъж, два пъти или дори три пъти при някои), ти си съучастник. Това е моята позиция.“

Томас доразви мислите си в X, като заяви, че отчаяно иска да види как леката атлетика подобрява имиджа си по тези въпроси, докато все още е активен състезател.

"Когато завърших колеж, влязох в този спорт толкова наивна“, продължи Томас. "След шест години просто искам по-добро за атлетите. Заслужаваме го. Целта ми е да оставя този спорт в по-добро състояние, отколкото го намерих.“

Коментарите на Томас, освен че идват веднага след обявяването на наказанието на Бек-Романчук, могат да се разглеждат и като не толкова прикрита критика към Денис Мичъл, треньор на нейните съпернички в спринта Ша'Кари Ричардсън и Туаниша Тери.

Като атлет Мичъл завършва четвърти на финала на 100 метра на Олимпиадата в Сеул през 1988 г., наречено "най-мръсното състезание в историята“. През 1998 г. той се опитва да обясни положителна проба за тестостерон с твърдението, че предната вечер е изпил пет бири и е правил секс с годеницата си четири пъти, заявявайки: "Беше нейният рожден ден, дамата заслужаваше почерпка“. Той изтърпява двугодишно наказание.

По-късно, през 2008 г., по време на разследването BALCO, Мичъл свидетелства под клетва, че е получавал инжекции с човешки растежен хормон от своя треньор Тревър Греъм. Той също така признава, че докато е бил съветник на Марион Джоунс през 1997 г., двамата са търсили съвета на Греъм относно употребата на стимуланти.

След това, през 2017 г., двукратно наказваният за допинг Джъстин Гатлин уволнява Мичъл като свой треньор, след като той е записан да предлага забранени вещества на репортери под прикритие.

Снимки: Imago