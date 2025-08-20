Мартин Кръстев: Нефтохимик винаги иска да бъде най-добрият отбор

Във ВК Нефтохимик 2010 за втори пореден сезон ще има представител на благоевградското волейболно семейство Кръстеви. След като за втория дял на миналата кампания екипа на шесткратните шампиони на България облече диагоналът Дейвид Кръстев, сега част от бургаския тим е брат му Мартин. Ето какво сподели пред официалния клубен сайт 201-сантиметровият централен блокировач, който съвсем скоро – на 2 септември, ще навърши 30 години.

– Мартине, вече се видя с повечето си съотборници по време на функционалните изследвания – какви са първите ти впечатления от клуба?

– Всичко премина нормално – минахме през функционални тестове с кондиционния треньор и физиотерапевта на отбора, като всеки получи програма за индивидуална работа за лятото. Целта е да бъдем максимално подготвени за началото на сезона.

– Как ти се струва Бургас като град за живеене?

– Бургас е страхотен град! Разполага с всичко, което би те накарало да се чувстваш невероятно.

– Как през твоите очи се променяше Нефтохимик през годините?

– Нефтохимик търпи промени в съставите си, но смятам, че се е доказал като клуб със своята класа в България и с това, че целта винаги е призово класиране.

– Има ли отличителна черта на бургаския клуб, която го прави различен от всички останали във волейбола ни?

– Ще се повторя, но: ВК Нефтохимик 2010 винаги има амбиция да бъде най-добрият отбор, независимо от обстоятелствата, и това го отличава от останалите.

– Би ли разказал малко повече за себе си – как влезе във волейбола например?

– Честно казано, нещата се случиха като на шега. Тренирах известно време в местния клуб в Благоевград и в един момент треньорът реши да ме изпрати на проби в Пирин (Разлог), където и стартирах мъжкия волейбол.

– Как стоят нещата в личен план – с кого ще живееш в Бургас?

– Нещата изглеждат страхотно – преди година се роди моят син на име Матей и ще живея в Бургас с него и моята съпруга Моника.

– Как според теб влияе публиката на Нефтохимик на отбора?

– Когато залата е пълна и феновете подкрепят отбора, енергията е съвсем различна. Това дава огромен стимул да печелиш.

– Какви би казал на феновете на клуба?

– Да продължават да ни подкрепят, да бъдат заедно с нас във всеки един момент, а ние ще оставим всичко на терена за тях. Само Нафта!