Британската атлетика е напът да загуби безценен исторически архив

Редки книги, списания, програми и безценни лекоатлетически реликви спешно се нуждаят от нов дом. Архивът и библиотеката, съдържащи около 10 000 експоната и поддържани през последните години от Националния съюз на лекоатлетическите статистици (NUTS), са в опасност да бъдат загубени поради изгонването им от настоящото им седалище в Кройдън.

Колекцията разполага само с девет дни, за да намери нов постоянен или дори временен дом, преди да бъде принудена да се изнесе, тъй като настоящото помещение ще се използва за други цели в близко бъдеще.

В официално изявление NUTS описва архива като "безценен ресурс за спортни журналисти, студенти и изследователи, както и за всеки, който се интересува от лека атлетика. Той съхранява несравнима колекция от атлетически рекорди и клубни истории, завещани или дарени на NUTS от известни автори и статистици като Норис Макуъртър и Боб Спаркс (бивш президент на световната Асоциация на лекоатлетическите статистици), както и треньорски наръчници и редки биографии.“

Преди време архивът се е помещавал в училище в Кобъм Хол в Кент, но през последните години е преместен в Кройдън, където за него се грижи основно Майк Флийт, бивш финалист на 880 ярда на Игрите на Британската общност.

В периода преди Лондон 2012 е имало неофициални планове за изграждане на национален музей на леката атлетика на Олимпийския стадион в Лондон. Понякога са организирани временни изложби на исторически предмети на места като стадион „Александър“, но плановете за музей в Стратфорд пропадат, като на негово място сега има фен магазин на Уест Хям.

"Доброволчески управляваното съоръжение“, казва Флийт, "съхранява хиляди предмети, включително подписан фотомонтаж на легендарното първо бягане под четири минути на една миля на Роджър Банистър, умален модел на олимпийския стадион „Птиче гнездо“ в Пекин и карта на Обединеното кралство с маршрута на олимпийския огън от 2012 г., включваща значките на всички градове и села по пътя.“

Сред другите експонати в колекцията са копие, счупило световен рекорд, овчарски прът на Сергей Бубка, екипи и анцузи на известни олимпийци, както и множество медали и стари плакати.

Флийт добавя: "Веднъж изгубен, той е изгубен завинаги. Архивът пази историите, постиженията и културното наследство на леката атлетика, които, ако не се намери спешно ново помещение, ще бъдат загубени за бъдещите поколения.“

Проблемите се усложняват от факта, че редица водещи специалисти по лека атлетика, които са помагали на Флийт през последните години, като статистика Питър Матюс и верния поддръжник на British Athletics Supporters' Club Джак Милър, вече не са сред живите.



Снимка: athleticsweekly.com