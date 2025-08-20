Кариерата на Бек-Романчук е пред провал след 4-годишно наказание за тестостерон

Иконата на украинската атлетика Марина Бек-Романчук е със спрени състезателни права за четири години след положителна допинг проба за тестостерон през декември. Атлетката, която е и популярно лице със значителен брой последователи в социалните мрежи, отрича да е извършила нарушение и се очаква да "разкаже всичко откровено“ на предстоящ брифинг.

Бъдещето на видната европейска атлетка е несигурно след наложената ѝ санкция, която може да доведе бляскавата ѝ кариера до преждевременен край. Във вторник Звеното за почтеност в леката атлетика (AIU) обяви четиригодишно наказание за Бек-Романчук, след като тя е дала положителна проба за тестостерон по време на антидопингов контрол в края на миналата година. Случаят, който стана публично достояние през май с временно спиране на правата, беше потвърден след тримесечно разследване, въпреки категоричното отричане на всякакво нарушение от страна на спортистката.

В интервю от 21 май украинката отхвърли всякаква отговорност, представяйки медицинско обяснение в своя защита: предписано лечение, което според нейния лекар би могло да промени ендогенните нива на тестостерон. AIU обаче заключи, че този аргумент не е достатъчен за намаляване на стандартната санкция. Поради това наказанието ѝ влиза в сила със задна дата от 13 май, когато е наложено временното спиране на правата. То ще продължи до 2029 г. Тя запазва правото си да обжалва пред Спортния арбитражен съд (CAS) – стъпка, която изглежда готова да предприеме, съдейки по думите, които сподели в социалните мрежи, където обеща да "говори с честност“ своевременно.

30-годишната Бек-Романчук се превърна в едно от най-разпознаваемите лица на европейската атлетика, като се състезаваше в скока на дължина и тройния скок. В биографията ѝ влизат европейско злато от Мюнхен 2022, два сребърни медала от световни първенства (2019 и 2023), сребро от Световното първенство в зала през 2022 г. и редица медали от континентални състезания между 2018 и 2022 г. Олимпийската ѝ кариера достига своя връх в Токио 2020 с пето място в скока на дължина. При последното си участие в Париж тя завърши 11-та след период, белязан от контузии, а положителната проба е регистрирана само месеци след тези Игри.

Нейният отговор беше публикуван на родния ѝ език и по-късно преведен на английски: "Вече не мога да се боря на два фронта – за честното си име пред Звеното за почтеност в леката атлетика и за бъдещето си в личния живот. Отказах да подпиша какъвто и да е документ, който би ме принудил да призная вина, защото съм честен човек. Боли ме, че случаят ми беше разгледан небрежно, без необходимото разследване.“

Скандалът има още по-голяма тежест предвид нейния профил извън пистата. С близо половин милион последователи в Инстаграм Бек-Романчук изгради и паралелна кариера на модел, работейки с украински марки като Domino Group, Trihard и Fabric 17. Личният ѝ живот също е обект на голям интерес: тя е омъжена за плувеца Михайло Романчук, сребърен и бронзов медалист от Токио 2021 и знаменосец на Украйна на церемонията по откриването на Игрите в Париж 2024. Заедно те бяха смятани за спортната звездна двойка на нацията.

Ако не бъде отменена, санкцията ще принуди атлетката да пропусне още две световни първенства и, което е най-решаващо, Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Според настоящите правила на AIU тя не може да се върне към състезанията преди май 2029 г., когато ще бъде на 34 години и ще бъде изправена пред предизвикателството да възроди кариерата си след дълъг период извън спорта.