Контузеният Маверик Винялес пропуска Гран При на Унгария, а може и още състезания

Пилотът на Tech3 КТМ Маверик Винялес със сигурност ще пропусне предстоящата следващата седмица Гран При на Унгария в MotoGP, а отсъствието му може да се окаже и по-продължително.

Испанецът контузи лявото си рамо по време на квалификацията за Гран При на Германия на 9 юли и съответно пропусна двете надпревари на „Заксенринг“, както и целия уикенд в Чехия. Той се завърна на пистата в началото на уикенда за Гран При на Австрия, но бързо-бързо стана ясно, че е далеч от оптимална форма и заради болките в рамото не можеше да прави повече от пет-шест последователни обиколки.

Поради тази причина Винялес преустанови участието си в Гран При на Австрия след квалификацията, а пред медиите самият той потвърди, че няма да го видим на „Балатон Парк“ идната седмица. По думите на испанеца неговото участие и в Гран При на Каталуния между 5 и 7 септември също не е напълно сигурно, като сега той няма да прибързва със завръщането си на пистата.

„Основното притеснение е безопасността, особено в случай, че падна. Може би можех да карам, не е не възможно, но лекарите се притесняват, че в случай на падане, нещата могат много да се влошат.



„Със сигурност ще пропусна Унгария, след това ще видим за Барселона, но ще бъде трудно. Натиснах здраво, за да се върна в Австрия, но сега ще подходя по-спокойно и ще позволя на рамото ми да се възстанови“, обясни Винялес.



„Връщането ми на мотора този уикенд не се отразява на възстановяването ми. То ми позволи да разбера какво трябва да подобря, за да мога да карам отново: подвижността и силата. Без съмнение си струваше, за да разбера къде се намирам физически 30 дни след операцията. Направо си беше чудо, че можех да карам мотор от MotoGP толкова скоро след тази контузия, за която докторите ми казаха, че ще имам нужда от два-три месеца, за да се възстановя.



„Освен това участието ми тук ми помогна да разбера, че трябва да си давам повече време, защото няма да е лесно. В петък и събота аз разбрах къде се намирам с моята контузия“, каза още испанецът.

Even if he tried to give it another go this morning, the pain to his left shoulder was too intense. Another medical check declared Maverick Viñales unfit for the remainder of the Austrian Grand Prix. The recovery continues for Mav as we hope to see him again very soon 🙏🏼 pic.twitter.com/9nwMnr7JM4 — Tech3 Racing (@Tech3Racing) August 16, 2025

От Tech3 КТМ все още не се обявили дали Винялес ще бъде сменен за Гран При на Унгария, или не. В Чехия непосредствено преди лятната пауза тестовият пилот на КТМ Пол Еспаргаро кара на мястото на контузения Винялес. Еспаргаро е сред малкото пилоти от MotoGP, които имат опит на „Балатон Парк“ с машина от кралския клас, тъй като той взе участие в теста, който беше организиран само за тестовите пилоти по-рано през лятото.

Снимки: Gettyimages