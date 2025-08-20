Популярни
Хулио Веласкес за настроението в Левски и какви са шансовете на "сините" срещу АЗ Алкмаар
  Истерия по Лука Дончич в Белград: Снимки и безброй автографи

  • 20 авг 2025 | 15:01
  • 443
  • 0
Националният отбор на Словения кацна в сряда сутринта на летище "Никола Тесла" в Белград преди сблъсъка си със Сърбия в четвъртък, който е част от подготовката на двата тима за ЕвроБаскет.

Словенците, които идват в Белград след победа над Великобритания, вече гледат напред към следващата си контрола срещу големия фаворит.

Припомняме, че във вчерашния мач Лука Дончич отново поведе Словения със страхотно представяне, като записа дабъл-дабъл с 28 точки, 6 борби и 10 асистенции.

Както можеше да се очаква, пристигането на Лука Дончич предизвика истински фурор сред присъстващите на летището, които не пропуснаха възможността да се снимат със словенската суперзвезда на ЛА Лейкърс и да поискат автограф, а той от своя страна не им отказа.

