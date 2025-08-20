Кевин Трап отново ще играе в Париж, Айнтрахт бързо му намери заместник

Айнтрахт (Франкфурт) обяви официално, че е продал опитния си вратар Кевин Трап на новака във френската Лига 1 Париж ФК. Споразумението на 35-годишния германец е за три години, а трансферната сума е символична - 1 млн. евро.

През сезон 2024/25 Трап игра в 36 мача във всички турнири, допусна 46 гола и запази 10 чисти мрежи.

𝑾𝒊𝒍𝒍𝒌𝒐𝒎𝒎𝒆𝒏 𝑲𝒆𝒗𝒊𝒏 👋 🇩🇪



Le gardien international allemand Kevin Trapp, ancien pensionnaire de Ligue 1 avec 91 matchs à son actif, rejoint le Paris FC jusqu’en 2028 🤩



Bon retour dans la capitale 👊



🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC pic.twitter.com/5a7mx6PaSb — Paris FC (@ParisFC) August 19, 2025

Футболистът е бивш вратар на градския съперник на новия му отбор - Пари Сен Жермен, като самият той е проявил желание да се върне във френската столица. Новакът в Лига 1 има сериозни амбиции и търсеше опитен страж, който да се конкурира с младежкия национал на Франция Окад Нкамбадио.

35-годишният Кевин Трап е от академията на Кайзерслаутерн, като е играл през кариерата си освен за "лаутерите", още за ПСЖ и в два периода за Айнтрахт (Франкфурт), за който има повече от 250 мача. Той има 9 срещи за националния тим на Германия.

Eintracht verpflichtet 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐙𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐞𝐫! 🦅👋



Der 30-jährige Torhüter wechselt mit sofortiger Wirkung vom SV Werder Bremen nach Hessen.



ℹ️ https://t.co/UNGXwhQU8Z#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 20, 2025

Междувременно Айнтрахт бързо намери заместник на напусналия опитен вратар. “Франките” привлякоха 30-годишният страж Михаел Цетерер от Вердер (Бремен). Той подписа договор до 2029 г. и според медийни съобщения новият му клуб е платил трансферна сума от 5 млн. евро. Цетерер може да дебютира за Франкфурт в откриващия мач от Бундеслигата в събота именно срещу досегашния си клуб Вердер.

"Той показа в Бремен, че е много по-добър от средностатистическия вратар и с неговия начин на мислене и амбиции ще бъде идеално решение за нас тук във Франкфурт“, каза директорът на Айнтрахт Маркус Кроше.

Следвай ни:

Снимки: Imago